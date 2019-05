OMV erfolgreich als erster Partner des jö Bonus Club gestartet

Wien (OTS) - Direkt nach dem offiziellen Launch am 1. Mai um 20:15 startete die OMV als erstes Partnerunternehmen mit dem jö Bonus Club und akzeptiert ab sofort österreichweit die neue jö Karte.

Gemeinsam mit Libro, Pagro Diskont, Interio, BAWAG P.S.K., BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, ADEG und BILLA Reisen entsteht der größte Kundenclub Österreichs. Kundinnen und Kunden profitieren von einer einzigen Kundenkarte, die bei allen teilnehmenden jö Partnerunternehmen einsetzbar ist. Mit der jö Karte können bei allen Partnern Punkte – sogenannte Ös – gesammelt und gegen Vorteile eingelöst werden.

Für OMV Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass sie mit jeder Tankfüllung Ös sammeln – pro zwei Liter Basis-Kraftstoff (OMV Super 95 und OMV Diesel) und einem Liter OMV MaxxMotion Performance Fuels wird 1 Ö mitgetankt.

Für jeden ausgegebenen Euro in OMV VIVA Shops, egal ob für Gastronomie oder für Autowäschen, kann 1 Ö gesammelt werden.

Die gesammelten Ös können auf vielen verschiedenen Wegen jederzeit wieder für individuelle Vergünstigungen und attraktive Aktionen bei einem der jö Partner eingesetzt werden. Zusätzlich bietet die OMV jö Mitgliedern weitere Vorteile auf viele OMV Produkte wie OMV MaxxMotion, Performance Fuels, besten italienischen Kaffee in Fairtrade-Qualität und leckere Sandwiches aus OMV VIVA Shops oder auch auf OMV Top Wash Autowäschen.

Mit der Teilnahme am jö Bonus Club möchte die OMV ihren Kundinnen und Kunden einen weiteren relevanten Mehrwert bieten und die Position am österreichischen Tankstellenmarkt weiter stärken.

Über die OMV Aktiengesellschaft:

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2018 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich als Teil der Kernregion Zentral- und Osteuropa und mit den weiteren Kernregionen – Russland, Nordsee, Naher bzw. Mittlerer Osten, Afrika und Asien-Pazifik – über ein ausgewogenes internationales Portfolio. Die Tagesproduktion lag 2018 bei rund 427.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von insgesamt 17,8 Mio Tonnen sowie mehr als 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV unterhält Erdgasspeicher in Österreich und Deutschland. Ihre Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH betreibt ein Gasleitungsnetz in Österreich. Die Erdgas-Verkaufsmengen lagen 2018 bei 114 TWh. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Konzernstrategie. Bis 2025 wird die OMV EUR 500 Mio in innovative Energielösungen investieren.

Über OMV Tankstellen in Österreich:

Die OMV betreibt in Österreich rund 200 Tankstellen, die zahlreiche Produkte und Dienstleistungen in Top-Qualität anbieten: OMV MaxxMotion Performance Kraftstoffe, die VIVA Genusswelt, besten italienischen Kaffee in Fairtrade-Qualität, leckere Sandwiches und moderne Waschanlagen. Getreu dem Slogan „We Care More“ versuchen wir, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.

