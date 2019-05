Nach Genital-OP: Ennesto Monte Kandidat bei Naked Attraction (FOTO)

München (ots) - Promi Ennesto Monte zeigt sich nach Penisverdickung erstmalig nackt

- Erste Folge aus Staffel drei vorab bei TVNOW verfügbar

- Exklusives Video zur Genital-OP bei RTL2.de

- TV-Ausstrahlung: Montag, 13. Mai 2019, um 22:15 Uhr bei RTL II

Die erste Folge aus der dritten Staffel von "Naked Attraktion - Dating hautnah" ist exklusiv ab sofort im Premium-Bereich von TVNOW (Neukunden können den Premium-Bereich 30 Tage kostenlos testen) abrufbar. In dieser Folge sucht Promi Ennesto Monte nach einer Penisverdickung die Partnerin fürs Leben. Alle Hintergrundinformationen und exklusive Aufnahmen von seinem Eingriff sowie einen OP-Bericht finden die Zuschauer ab sofort bei RTL2.de.

RTL II hat Ennesto Monte (44) bei seiner Genital-OP begleitet. Der prominente Single und Ex-Freund von TV-Anwältin Helena Fürst ist selbsternannter Macho - für ihn kommt es auf die Größe an. Dafür hat er sich seinen Penis operativ verdicken lassen. Die Bilder dazu gibt es in einem exklusiven Video-Interview bei RTL2.de. Es sind hautnahe Einblicke, die den sonst so protzigen TV-Star von einer anderen Seite zeigen. Er macht ein intimes Geständnis und verrät, der Eingriff hätte seine Einstellung zum Sex komplett verändert: "Ich bin nicht mehr der, der ich vorher war". Die Lösung: Ennesto will es ab sofort monogam probieren. Endlich ist er bereit für eine ernsthafte Beziehung. Er hofft nun als Picker, dass unter den sechs Kandidatinnen eine Frau ist, die er näher kennenlernen möchte.

Zudem als Kandidatin in der Folge: Die platinblonde Wienerin Lisa (25) ist bisexuelle Gogotänzerin und ist seit zwei Jahren Single. Ob sie sich für einen Mann oder eine Frau entscheidet, erfahren TVNOW Premium Mitglieder ab sofort bei TVNOW. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ist die Folge 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW abrufbar.

"Naked Attraction - Dating hautnah" Ein Single, sechs Kandidaten und eine ungewöhnliche Situation: Bei "Naked Attraction - Dating hautnah" präsentieren sich die Kandidaten völlig nackt in sechs Boxen. Ihre Körper werden erst nach und nach aufgedeckt und das Gesicht als letztes gezeigt. Die Singlefrauen und Singlemänner haben die Qual der Wahl, wen sie näher kennenlernen möchten. Dabei müssen sie sich komplett auf den ersten Eindruck der nackten Körper verlassen. Im Rahmen des Dating-Experiments erklären die Singles, welche körperlichen Reize sie ansprechen und warum. Interessante wissenschaftliche Fakten erläutern darüber hinaus, welche Faktoren die Partnerwahl beeinflussen. Präsentiert wird die Show von Moderatorin Milka Loff Fernandes. "Naked Attraction - Dating hautnah" ist die Adaption eines britischen Erfolgsformats und wird von der Tower Productions GmbH produziert.

TVNOW: http://ots.de/paCY9F

RTL2.de: http://www.rtl2.de/ennestomonte

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Sada Lehnigk

089 - 64185 6510

sada.lehnigk @ rtl2.de