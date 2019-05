SJ-Herr: „In Österreich wir jedes Jahr so viel Essen weggeworfen, wie ganz Kärnten isst“

Tag der Lebensmittelverschwendung

Wien (OTS) - „Weltweit werden jährlich 1,3 Milliarden Tonnen an Nahrung weggeworfen. Allein in Österreich fallen jedes Jahr rund 577.000 Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen an. Gleichzeitig muss aber jeder neunte Mensch hungrig zu Bett gehen“, kritisiert SJ-Vorsitzende Julia Herr am heutigen Tag der Lebensmittelverschwendung. „Das ist nicht nur eine soziale Katastrophe, sondern auch eine ökologische. Bei der Produktion der Lebensmittel fallen Treibhausgase an, die völlig umsonst sind. Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, dann wäre es der drittgrößte Emittent nach China und den USA, und die Tendenz geht nach oben“ erklärt Herr, die bei der kommenden EU-Wahl mit der Vorzugsstimmenkampagne „Wach auf Europa!“ ins Europaparlament einziehen möchte.



„Bei diesem Thema muss mehr getan werden. Frankreich und Tschechien haben etwa schon Gesetze erlassen, die Supermärkte verpflichten, ihre Lebensmittel zu spenden anstatt sie wegzuwerfen. Wir forden ein solches Gesetz, das das Wegwerfen von Lebensmitteln verbietet, auch für Österreich! Eine sinnvolle Maßnahme wäre außerdem, eine eigene Stelle auf Bundesebene dafür einzurichten, die regionale Projekte unterstützt und gleichzeitig flächenmäßig Daten erhebt“, so Herr.



„Die Verschwendung von Lebensmitteln ist nur eines von vielen Beispielen an dem man sieht, dass in unserem Wirtschaftssystem Güter nicht so verteilt werden, wie es für die Menschen und die Umwelt am Besten ist. Es gilt in vielen Bereichen, endlich aufzuwachen. Wir müssen ambitionierte Maßnahmen gegen Armut und für den Klimaschutz setzen, statt uns Wirtschaftspolitik von großen Konzernen vorgeben zu lassen!“

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at