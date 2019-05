Außergewöhnliche Weltmeisterschaft: Ski & Golf World Championship in Zell am See-Kaprun

Die 17. Ski & Golf World Championship kombiniert die beiden grundlegend verschiedenen Sportarten Skifahren und Golfen par excellence

Zell am See-Kaprun, 2. Mai 2019 – Skifahren und Golfen in einem Wettbewerb vereint: Vom 8. bis 12. Mai 2019 findet bereits zum 17. Mal die Ski & Golf World Championship in Zell am See-Kaprun statt. Mitmachen kann jeder, der Mitglied eines Golfclubs ist und ein Handicap von mindestens -18 nachweisen kann. Auf den Sieger wartet der Titel „Ski & Golf World Champion“.

Die Ski & Golf World Championship kombiniert die beiden grundlegend verschiedenen Sportarten Skifahren und Golfen par excellence und bietet Profis sowie Amateuren einen einzigartigen Wettkampf. Der Startschuss fällt am 9. Mai 2019 mit dem Riesentorlauf am Kitzsteinhorn, gefolgt von zwei Tagen Golf Competition am 10. und 11. Mai im Golfclub Zell am See-Kaprun. Abgerundet werden die Wettkämpfe durch die öffentliche „Casino Night“ am 10. Mai ab 21 Uhr im Casino Zell am See, sowie die „Players Night“ mit Siegerehrung am 11. Mai. Zum Ergebnis des Skirennens auf dem Kitzsteinhorn wird die Schlaganzahl der beiden Golfrunden in einer Kombiwertung addiert. In den vergangenen Jahren gaben sich viele bekannte Sportler die Ehre: Unter anderem waren mit Bode Miller (USA), Patrik Järbyn (SWE), Marcel Hirscher, Max Franz (beide AUT), Kalle Palander (FIN) und Jure Kosir (SLO) schon weltcuperfahrene Profi-Sportler am Start.

Teilnahmeberechtigt an der Ski & Golf World Championship sind Ski- und Golf- Professionals sowie Amateure, die Mitglieder anerkannter Golfclubs des Nationalen bzw. eines Internationalen Golf-Verbandes sind. Die Athleten benötigen eine gültige Golf-Vorgabe von mindestens Handicap -18, um beim Wettbewerb auf den beiden 18-Loch-Plätzen „Kitzsteinhorn“ und „Schmittenhöhe“ spielen zu dürfen. Gestartet werden kann im Einzel- oder Teambewerb, 8 Kategorien stehen zur Wertung sowie verschiedene Altersklassen. Anmelden können sich Interessierte auf der Website der Ski & Golf World Championship sowie per Mail an skigolfworldcup @ sbg.at. Die Startgebühr beträgt 380 Euro. Darin enthalten sind die WM-Akkreditierung, drei Greenfees für zwei Wettkampftage und eine Trainingsrunde sowie ein Tagespass für das Kitzsteinhorn und Rundenverpflegung.

Reizvolle Kombination: Ski & Golf in Zell am See-Kaprun

Skilaufen am Morgen unter besten Bedingungen und im Anschluss Golfen auf frühlingshaften Greens: ein reizvolles Zusammenspiel, das so nur wenige Regionen offerieren können. Zell am See-Kaprun bietet mit dem schneesicheren Gletscher am Kitzsteinhorn und einer bestens präparierten 36-Loch Anlage die idealen Voraussetzungen für die Kombination beider Sportarten. Von der Talstation Kitzsteinhorn aus ist der Golfplatz innerhalb von 15 Fahrminuten erreichbar. So bleibt Zeit genug, im Anschluss eine ausgiebige Runde Golf zu genießen.

Golfclub Zell am See-Kaprun

Der Golfclub Zell am See-Kaprun setzt sich aus zwei gleichwertigen 18-Loch-Plätzen zusammen: „Kitzsteinhorn“ und „Schmittenhöhe“. Am Fuße der beiden gleichnamigen Berge der Region finden Golfspieler flaches Gelände, natürliche Biotope, schilfumrundete Teiche und abwechslungsreiche Spielbahnen in einer parkähnlichen Anlage, die von April bis November geöffnet ist. Die atemberaubende Naturkulisse der Hohen Tauern und Pinzgauer Grasberge sorgen für einen spektakulären Ausblick.

www.zellamsee-kaprun.com/de/aktivitaeten/sommer/golf

Ski & Golf Weltmeisterschaft

Datum: 08.05.2019 bis 12.05.2019

Ort: Golfclub Zell am See-Kaprun

Golfstraße 25, 5700 Zell am See, Österreich

Url: https://www.skigolfworldcup.com/

