Ab Montag, 6. Mai: Die EU-Wahl im ORF Niederösterreich

"Radiostunden mit den Spitzenkandidaten" und "Europa am Punkt"

St. Pölten (OTS) - Im Vorfeld der EU-Wahl am 26. Mai wird der ORF Niederösterreich ausführlich über die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien und deren Wahlkampf-Themen berichten.

*In „Radiostunden mit den Spitzenkandidaten“ auf Radio Niederösterreich stehen diese ORF NÖ-Chefredakteur Robert Ziegler ausführlich Rede und Antwort; über noe.ORF.at und via Anrufbeantworter (Telefon 02742/24550)können auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Niederösterreich ihre Fragen stellen. Die Gespräche laufen immer im „Radio Niederösterreich Mittagsmagazin“, gleich nach dem „NÖ Journal“ um 12.00 Uhr.

Erste Gesprächspartner sind am Montag, 6. Mai Claudia Gamon (NEOS) und am Mittwoch, 8. Mai Andreas Schieder (SPÖ), gefolgt von Othmar Karas (ÖVP) am Montag, 13. Mai und von Johannes Voggenhuber (1 Europa) am Dienstag, 14. Mai . Ins Finale geht die Interviewreihe am Donnerstag, 16. Mai mit Harald Vilimsky (FPÖ) und am Freitag, 17. Mai mit Werner Kogler (Grüne).

*„Europa am Punkt“ ist der Titel einer Beitragsreihe in „Guten Morgen Niederösterreich“ auf Radio Niederösterreich und auf noe.ORF.at. Von Montag, 13. bis Freitag, 17. Mai gibt ORF NÖ-Redakteurin Eva Steinkellner-Klein Antworten auf vom Publikum oft gestellte Fragen: Was hat es mit der so oft zitierten Gurkenkrümmung auf sich? Ist der Euro ein Teuro? Und ist die Kriminalität seit der Erweiterung der Europäischen Union gestiegen?

*In Reportagen in „NÖ heute“, auf Radio Niederösterreich und im Internet auf noe.ORF.at wird über Wahlkampf-Veranstaltungen der Parteien in Niederösterreich berichtet.

*Über den Ausgang der EU-Wahl am 26. Mai informiert Radio Niederösterreich nach dem Schließen der letzten Wahllokale in der Nacht in den stündlichen Nachrichten; am Montag, 27. Mai steht „Guten Morgen Niederösterreich“, moderiert von Andreas Hausmann, von 5.00 bis 9.00 Uhr ganz im Zeichen von Ergebnissen, Reaktionen und Hintergründen. Auch noe.ORF.at und „Niederösterreich heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2/N berichten an diesem Tag ausführlich über die Wahl und ihre Folgen.

