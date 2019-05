Wahl des evangelischen Bischofs - Infos zu Ablauf und Akkreditierung

Synode A.B. wählt am Samstag - Drei Kandidaten stellen sich der Wahl

Wien (OTS) - Am Samstag, 4. Mai, wählt die Synode der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich einen neuen Bischof. Der Wahl stellen sich der langjährige Diakonie-Direktor und jetzige Geschäftsführer der Diakonie Bildung Michael Chalupka, der Pfarrer aus Wallern und oberösterreichische Senior Andreas Hochmeir und der Kärntner Superintendent Manfred Sauer. Nominiert wurden die Kandidaten von den Superintendentialversammlungen, in denen die Delegierten der einzelnen Pfarrgemeinden in der jeweiligen Diözese zusammenkommen. Die Wahl ist notwendig, da der amtierende Bischof Michael Bünker Ende August in den Ruhestand tritt.



Die Wahlsitzung der Synode findet am Samstag, 4. Mai, ab 9.00 Uhr im Wiener Albert-Schweitzer-Haus statt (Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien). Nach einer Andacht und Feststellung der Beschlussfähigkeit werden sich die Kandidaten den über 60 Mitgliedern des gesamtösterreichischen Kirchenparlaments vorstellen. Die Synodalen haben anschließend die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten zu richten. Die Wahl findet dann in geheimer Abstimmung statt, notwendig ist eine Zweidrittelmehrheit.



Akkreditierung:

Wenn Sie als Medienvertreterin bzw. Medienvertreter an der Synode teilnehmen wollen, ist eine Akkreditierung unter epd@evang.at erforderlich.



Abhängig von der Anzahl der Wahlgänge ist mit einer Entscheidung voraussichtlich im Laufe des Nachmittags zu rechnen. Der Evangelische Pressedienst informiert Sie, sobald ein Ergebnis vorliegt.

Laufende Infos aus der Synode unter dem Hashtag #bischof2019 auf twitter.com/EpdOesterreich, facebook.com/evang.at und evang.at



Nach dem Ende der Synode, d.h. ca. 1h nach der Bekanntgabe des Ergebnisses, werden der neue Bischof, der amtierende Bischof und der Synodenpräsident für Statements den anwesenden Medienvertretern zur Verfügung stehen.



Statements und Interviews zu einem früheren Zeitpunkt sind während der Synode generell leider nicht möglich.



Gerne arrangieren wir für Sie ein individuelles Interview mit dem neuen Bischof zu einem passenden Zeitpunkt in den Tagen nach der Synode.



Mehr zu den Kandidaten finden Sie hier.



Honorarfreie Fotos der Kandidaten können Sie hier herunterladen.



Honorarfreie Fotos von der Wahlsynode finden Sie ab Samstagvormittag auf foto.evang.at.



