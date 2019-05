Reminder: Filmpreview "Abandoned" (im Stich gelassen) - Wenn religiöses Gewissen tötet

Doku zeigt Frauen, denen ein medizinisch notwendiger Abbruch verweigert wurde - aus „Gewissensgründen“. Preview morgen in Wien.

Wien (OTS) - Es gibt ÄrztInnen, die lieber den Tod schwangerer Frauen in Kauf nehmen, als eine Abtreibung durchzuführen. So geschehen bei der Italienerin Valentina, die in der 19. Schwangerschaftswoche in einem Krankenhaus starb, weil MedizinerInnen ihr den lebensrettenden Schwangerschaftsabbruch aus Gewissensgründen verweigerten, da der Fötus noch einen Herzschlag aufwies. Ursache dieser vermeidbaren Tragödien sind fanatisch religiöse ÄrzteInnen, deren Verhalten auch gesetzlich legitimiert ist. Die Filmemacherin Patricia Marchart reiste quer durch Europa und besuchte Betroffene bzw. deren Hinterbliebene.

Filmpreview im Rahmen von #kein millimeter

3.5. im Wiener Admiralkino um 18.00, anschließend Diskussion mit der Filmemacherin Patricia Marchart (Schutzfilm), der Grünen Ewa Dziedzic und dem Gynäkologen Christian Fiala

Trailer: https://vimeo.com/317232917

www.abandoned.film





Rückfragen & Kontakt:

PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, info @ purkarthofer-pr.at , www.purkarthofer-pr.at