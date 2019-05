Infina Kredit Index (IKI): Zinsen für Wohnbaukredite auf dem Tiefstand

Innsbruck/Wien (OTS) - Die Infina Credit Broker GmbH erhebt quartalsweise den Infina Kredit Index (IKI). Der Index misst die Änderungen von Konditionen und Kreditraten für langfristige Wohnbaukredite. Der IKI gilt als Frühindikator für Konditionentrends am Kreditmarkt.

Man hätte es kaum für möglich gehalten! Und dennoch zeigt der Infina Kredit Index (IKI) im ersten Quartal 2019 erneut ein noch niedrigeres Zinsniveau als im letzten Quartal 2018. Die Zinsen für Wohnbaukredite befinden sich damit auf dem absoluten Tiefstand. Und zwar nicht erst seitdem der IKI erhoben wird, sondern ganz generell gab es wohl in Österreich noch nie ein derart niedriges Zinsniveau bei Wohnbaukrediten.

Für Häuslbauer und Wohnungskäufer, die eine Fremdfinanzierung für die Umsetzung ihres Vorhabens benötigen, ist dieser Umstand entsprechend positiv. Aber auch für bereits bestehende langfristige Wohnbaukredite ergibt sich, nach entsprechend umfassender Analyse der individuellen Gesamtsituation, eine absolute Chance auf eine nachhaltige Optimierung, meist verbunden mit einer Reduktion der laufenden Zinskosten.

Es gibt zwei Hauptgründe, weshalb die Zinsen so niedrig sind. Einerseits trübt sich der Ausblick in Bezug auf das Wirtschaftswachstum Europas in den kommenden Jahren und damit dürften auch die Inflationsziele der EZB nicht erreicht werden. Dies führt dazu, dass die langfristigen Swapsätze (relevant für langfristige Fixzinssätze) weiter nachgegeben haben. Andererseits herrscht gerade bei Wohnbaukrediten ein enorm starker Konditionenwettbewerb, der durch den Einstieg ausländischer Banken am österreichischen Kreditmarkt noch befeuert wird. Daraus resultieren äußerst niedrige Kreditzinsen bei Wohnbaukrediten - unabhängig ob variabel oder fix verzinst.

Die Highlights des aktuellen IKI sind wie folgt:

Weiter sinkende Swapsätze führen zu Tiefstständen bei den langfristigen Fixzinssätzen.

Der starke Wettbewerb unter den Kreditinstituten führt zu äußerst niedrigen variablen Zinsen - dabei werden auch die noch immer negativen (Euribor) Indikatoren weitergegeben.

20-jährige Fixzinskredite sind (laufzeiten- und bonitätsabhängig) aktuell teils deutlich unter 2 % p.a. zu erhalten.

15-jährige Fixzinskredite sind (laufzeiten- und bonitätsabhängig) aktuell unter 1,5 % p.a. zu erhalten.

Die Bandbreite der Angebote der untersuchten Kreditinstitute der Marktstichprobe weitete sich erneut aus - ein professioneller Kreditvergleich eines Wohnbau-Finanz-Experten ist daher unerlässlich, um auch die Bestkondition zu erhalten.

Ausblick: Kurzfristig sind keine starken Anstiege bei den Kreditzinsen zu erwarten. Mittelfristig stehen jedoch Ereignisse bevor, die höhere Kreditzinsen zur Folge haben könnten. So erhält die EZB ab November 2019 eine neue Führung und die europäische Geldpolitik dürfte sich dann ändern. Dies, aber auch regulatorische Einflüsse, wie die Umsetzung von Basel IV und damit einhergehend höhere Eigenmittelerfordernisse für Kreditinstitute, könnten dann zu einer Verteuerung der Kreditzinsen bei Wohnbaukrediten beitragen.



Weitere Details zu aktuellen Zins- und Kreditmarkttrends finden Sie in der beiliegenden Analyse. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

