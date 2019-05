Grüner 1. Mai: beeindruckender und interessanter Besuch der Grünen OÖ in der Leitzentrale der LINZ LINIEN

Sieben Tage die Woche im Einsatz für den Klimaschutz – die Grünen sagen Danke

Linz (OTS) - Beeindruckend, höchst interessant und aufschlussreich war der Besuch der Grünen heute bei den LINZ LINIEN. Anlässlich des Tags der Arbeit konnte sich eine Delegation Grünen- angeführt von Landessprecher LAbg. Stefan Kaineder und Umweltstadträtin Eva Schobesberger – einen Einblick in die Leitzentrale der LINZ LINIEN verschaffen – in Strukturen, Arbeits- und Prozessabläufe. Dabei haben sich die Grünen ganz besonders bei jenen MitarbeiterInnen bedankt, die an diesem Feiertag im Einsatz sind und dafür sorgen, dass der Öffentliche Verkehr in der Landeshauptstadt auch an diesem Tag reibungslos funktioniert.

Dieser Besuch war neben Information und Anerkennung aber auch Gelegenheit, die Bedeutung des Öffentlichen Verkehrs für die Bewältigung der Klimakrise hervorzuheben. Die LINZ LINIEN sind als Aushängeschild des ÖV bei dieser Herausforderung wichtiger Partner. „Knapp 600 MitarbeiterInnen der Linz Linien sind Tag und Nacht im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die knapp 113 Millionen Fahrgäste klimafreundlich mobil sein können und haben im Jahr 2018 hochgerechnet 225 mal die Erde umrundet. Die LINZ LINIEN bieten damit die Alternative zu Staus, zu Luftverschmutzung und zu verstopften Straßen, sind doch 75% der der LINZ LINIEN Fahrgäste elektrisch unterwegs. Der Öffentliche Verkehr ist ein unverzichtbares Instrument, um den Klimawandel einzudämmen“, betont der Grüne Landessprecher LAbg. Stefan Kaineder.

Die Grünen setzen sich daher seit vielen Jahren massiv für einen deutlichen Ausbau des Öffentlichen Verkehrs ein. „Die Relationen passen nicht. Es fließt immer noch viel zu viel Geld in die Straße und zu wenig in den Öffi-Ausbau. Die Versäumnisse der Vergangenheit sind spürbar, bei den geplanten Projekten geht nichts weiter. Wir brauch viel mehr Investitionen in den Öffentlichen Verkehr, das schützt nicht nur das Klima, sondern sichert sinnvolle und gute Arbeitsplätze und schafft eine Infrastruktur, die für einen prosperierenden Wirtschaftsstandort entscheidend sind“, betont Kaineder.

