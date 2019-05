Gudenus: Steuerreform der Bundesregierung ist wirksame Entlastung für Klein- und Kleinstverdiener

Bundesregierung setzt soziale Maßnahmen um, während SPÖ ihren „Pseudo-Klassenkampf“ fortsetzt und mit offensichtlichen Mitgliedern der PKK zum SPÖ-Maiaufmarsch antritt

Wien (OTS) - „Joy Pamela Rendi-Wagner kann gerne versuchen, sich als klassenkämpferische Bobosozialistin zu inszenieren: Am Ende werden alle Politiker dennoch an ihren Taten und nicht an ihren einstudierten und schlecht vorgetragenen Reden gemessen“, so der gf. Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Klubobmann im Nationalrat Mag. Johann Gudenus in Bezug auf Rendis 1. Mai-Rede.

Im heutigen Ministerrat hat die Bundesregierung eine wirksame Entlastung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und somit insgesamt eine Gesamtentlastung für den Faktor Arbeit sichergestellt.

Für Gudenus sei es wichtig zu betonen, dass auch an einem Feiertag wie dem 1. Mai die Bundesregierung ihre Prioritäten auf Leistung und Arbeit für die gesamte österreichische Bevölkerung lege. Die SPÖ dagegen legt weiter ihren Schwerpunkt auf „Inszenierung und Klassenkampftheater“, während sie mit offensichtlichen Mitgliedern der Terrororganisation PKK am 1. Mai Aufmarsch der SPÖ am Wiener Rathausplatz aufmarschiert.

Mittlerweile erkenne schon die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung, warum es wichtig gewesen sei, dass diese „heiße Theaterluft versprühende SPÖ“ in die Opposition verbannt wurde, befindet Gudenus.

Die Fakten der Steuer- und Entlastungsreform der Bundesregierung sprächen laut Gudenus für sich.

„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Hauptprofiteure der Steuerreform. Mit fünf Milliarden Euro gehen 75 Prozent des Gesamtvolumens in die Entlastung der arbeitenden Bevölkerung. Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen werden besonders profitieren“, erklärt Gudenus.

Wichtig sei vor allem zu wissen, dass diese Reform mehr für die arbeitenden Menschen, mehr für die kleinen und mittleren Einkommen, mehr für die Familien und mehr für die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer bringen würde.

„Mit dieser ‚Steuerreform Plus’ entlasten wir alle Österreicher, so wie wir es vor der Nationalratswahl versprochen haben. Und all das ohne neue Schulden und mit einem sanierten Haushalt. Rendi-Wagner muss blass vor Neid sein, denn sie und ihre Genossen haben das nicht geschafft“, so Gudenus abschließend. (schluss) lps

