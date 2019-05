9. Tag der Gesundheitsberufe in NÖ am 6. Mai 2019

NÖ Ärztekammer und Arbeiterkammer NÖ laden nach St. Pölten

Wien (OTS) - Am 6. Mai kommen in St. Pölten Ärztinnen, Ärzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflege- und Sozialbetreuungsberufen sowie politische Entscheidungsträger und Interessierte zusammen, um sich mit dem Status Quo des niederösterreichischen Gesundheitswesens und dessen künftiger Entwicklung zu befassen. Veranstaltet wird der 9. Tag der Gesundheitsberufe in NÖ von NÖ Ärztekammer und Arbeiterkammer NÖ. Die Eröffnung erfolgt durch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Neben Vorträgen und Workshops werden im Rahmen einer Podiumsdiskussion DMTF Gerda Schilcher (Vizepräsidentin der Arbeiterkammer NÖ), OA Dr. Ronald Gallob (Vizepräsident und Kurienobmann der Ärztekammer für NÖ) sowie die beiden Hauptredner der Veranstaltung, ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann (Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH) und Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal (Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien), über die Zukunft des Gesundheitswesens in Niederösterreich unter der Leitung von Dr. Peter Resetarits miteinander und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung diskutieren.

Am Nachmittag finden mehrere Workshops statt. Themen sind das holländische Pflegemodell „Buurtzorg“, eine arbeitswissenschaftliche Analyse und Bewertung pflegerischer Humandienstleistungstätigkeiten in der stationären Altenpflege als Basis für eine leistungsgerechte Personalbemessung, der Ausbau und die Erfahrung der Primärversorgung in Niederösterreich sowie die Initiative „choosing wisely“. WorkshopreferentInnen sind Dr.in Anna Glechner (Donau-Universität Krems), Dr. Wolfgang Huber (Synermed, Haus der Barmherzigkeit), Dr. Lukas Heschl (Leiter des Referates für Primärversorgung der Ärztekammer für NÖ), Mag.a Renate Reingruber (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds, Landes-Zielsteuerungskoordination, Stabsstelle PVE-Koordination), Kristina Schauer, MSc (NÖ Gebietskrankenkasse), Mag. Johann Seethaler (Gesundheit Österreich GmbH), Dipl.-Kfm. Mag. Christian Seubert, PhD (Universität Innsbruck), Dr. Max Wudy (Kurienobmann-Stellvertreter niedergelassene Ärzte der Ärztekammer für NÖ).

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Weitere Details und das Programm gibt es online unter www.arztnoe.at.

9. Tag der Gesundheitsberufe in NÖ

Eine Veranstaltung der Ärztekammer für NÖ und der Arbeiterkammer NÖ.

Datum: 06.05.2019, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Cityhotel Design & Classic

Völklplatz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

Url: https://cms.arztnoe.at/cms/beitrag/1027010/246014/

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Niederösterreich

Presse, PR & Kommunikation

Mag. Birgit Jung

Tel.: 01/53 751-623, 0676/848 457 323

presse @ arztnoe.at

www.arztnoe.at



Arbeiterkammer Niederösterreich

Öffentlichkeitsarbeit

Chef vom Dienst

Tel.: 05 7171 21900

presse @ aknoe.at

www.noearbeiterkammer.at