Blümel: SPÖ marschiert, Bundesregierung entlastet

Paradigmenwechsel in Österreich: Einfach weniger Steuern – Eine Million erwerbstätige Wienerinnen und Wiener profitieren – 540.000 Wiener Unternehmen werden entlastet

Wien (OTS) - „Während die SPÖ marschiert, entlastet die Bundesregierung die Menschen in diesem Land. Von der Steuerreform profitieren vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, Unternehmen werden entlastet und Vereinfachungen eingeführt. So schaut eine spürbare Entlastung mit Hausverstand und Verantwortung aus“, unterstreicht Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel: „Einfach weniger Steuern. Ohne neue Schulden. Das ist ein Paradigmenwechsel in Österreich und der in Zahlen gegossene neue Stil dieser Bundesregierung.“

Im heutigen Ministerrat hat die Bundesregierung eine umfassende Entlastung für die Menschen auf den Weg gebracht. „Die Bundesregierung ist mit dem Versprechen angetreten, das Land zu verändern und die arbeitenden Menschen zu entlasten. Mit dem Familienbonus ist uns bereits gelungen, dass Familien bis zu 1.500 Euro mehr pro Kind zum Leben haben. Nun entlasten wir mit einem Volumen von 8,3 Milliarden Euro die arbeitenden Menschen“, so Gernot Blümel.

In Wien profitieren mehr als eine Million Erwerbstätige und bezahlen weniger Steuern. Durch die Pauschalierung für Kleinunternehmen ersparen sich etwa 71.700 Wiener Unternehmer die Abgabe von bis zu potenziell 82.000 Steuererklärungen. Und alleine in Wien werden mehr als 540.000 Unternehmen entlastet.

„Das alles ist möglich, ohne neue Steuern einzuführen und ohne der nächsten Generation Schulden zu hinterlassen. Und genau das unterscheidet uns: Während die einen auf der Stelle marschieren, setzen wir die richtigen Schritte für die Menschen in diesem Land, für den Wirtschaftsstandort und für die Unternehmen. Der heutige 1. Mai ist der Tag der Entlastung Österreichs“, betont Blümel.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/