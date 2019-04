100 Jahre Waldorfpädagogik

Am 7. September 1919 wurde die allererste Waldorfschule in Stuttgart gegründet – in diesem Jahr wird „die Waldorfschule“ 100 Jahre jung!

Begründer der Waldorfpädagogik ist der österreichische Philosoph Rudolf Steiner (1861-1925), der auch wesentliche Impulse in Medizin und Landwirtschaft (biodynamischer Landbau) gesetzt hat. Ihren Namen verdankt seine Pädagogik der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart, deren damalige Besitzer Emil und Berta Molt eine moderne Schule für die Kinder ihrer Arbeiter aufzubauen begannen und in der Pädagogik Rudolf Steiners deren zukunftsweisende Grundlage sahen. Heute ist diese Pädagogik mit 1.150 Waldorfschulen und 1.817 Waldorfkindergärten in über 80 Ländern ein weltweiter pädagogischer Impuls – in Österreich mit 19 Schulen und 38 Kindergärten.

Waldorfpädagogik ist an der Entwicklung des Kindes und seiner Individualität orientiert, die sie ganzheitlich fördern will. Daher achtet sie darauf, neben den kognitiven Leistungen auch künstlerisches Empfinden, handwerkliches Können und soziale Fähigkeiten im Kind wachzurufen und auszubilden. So können kreatives Denken, Willenskraft und Weltinteresse sich im heranwachsenden Menschen verbinden und ihn schließlich dazu befähigen, sich in einer immer komplexer werdenden Welt, die auf die Fähigkeit des Einzelnen wie auf die Heranbildung von Gemeinschaft gleichermaßen angewiesen ist, verantwortlich einzubringen.

Im Jubiläumsjahr finden in den Waldorfschulen und -kindergärten auf allen Kontinenten vielfältigste Projekte und Aktionen statt. Alle Aktionen folgen dem gemeinsamen Motto „Waldorf100 – Learn to change the world“ und werden auf der mehrsprachigen Website www.waldorf-100.org vorgestellt und begleitet.

In Österreich findet zwischen April und September ein Staffellauf zum Jubiläum zwischen den 19 Schulen statt, der am 8.4.2019 in Klagenfurt gestartet ist und am 19.9.2019 dort enden wird. Am 15. Mai macht der Waldorf100-Staffellauf Station in Wien. Zu diesem Anlass wird die Karl-Schubert-Schule Wien in Zusammenarbeit mit der Rudolf-Steiner-Schule Wien-Mauer, der ältesten Waldorfschule Österreichs, ein Zirkusfest im Maurer Rathauspark organisieren.

An allen Waldorfschulen in Österreich finden im Verlaufe des Jahres eine Vielzahl von Veranstaltungen unter dem Waldorf100-Motto statt. Am 19.9.2019 wird es dann an allen 19 Standorten eine „Lange Nacht der Waldorfpädagogik“ geben – ein öffentliches Geburtstagsfest!

Für den 17. und 18. Oktober ist ein großes Symposium zur Waldorfpädagogik in Wien unter dem Titel „Waldorfpädagogik im Gespräch – Sinn-Bildung und Welt-Begegnung“ geplant. Organisiert wird dieses vom Zentrum für Kultur und Pädagogik, einem der österreichischen Ausbildungsinstitute für WaldorflehrerInnen.

Dies ist dann der krönende Abschluss einer dynamischen Jubiläumsphase. Vor allem aber ist es der Aufbruch ins zweite Jahrhundert Waldorfpädagogik, in dem mit offenem Blick und voller Tatendrang die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit gegeben werden sollen. Denn 100 Jahre sind erst der Anfang!

Weitere Infos laufend unter www.waldorf.at/waldorf100

Rückfragen & Kontakt:

Angelika Lütkenhorst

Waldorfbund Österreich

Endresstraße 100, 1230 Wien

0043 (0)1 888 74 61

bund @ waldorf.at

www.waldorf.at