UEFA Europa League Halbfinale auf PULS 4: Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea am Donnerstag um 20:15 Uhr live

Wien (OTS) - Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale der UEFA Europa League. Die Österreicher Adi Hütter und Martin Hinteregger sind mittendrin. Nach der beeindruckenden Leistung im Viertelfinale gegen Benfica Lissabon, treffen die Adler im Halbfinale auf den FC Chelsea.

Donnerstag, Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea um 20:15 Uhr live auf PULS 4

PULS 4 überträgt das Duell Eintracht Frankfurt, mit Trainer Adi Hütter und Martin Hinteregger, gegen den FC Chelsea direkt aus Frankfurt

Die Highlights des zweiten Halbfinales, präsentiert PULS 4 ab 23:10 Uhr

Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.

Der Siegeszug von Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League geht weiter. Nach Shakhtar Donetsk und Inter Mailand warf die Mannschaft von Trainer Adi Hütter auch den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon aus dem Bewerb. Im Halbfinale wartet mit dem FC Chelsea nun die nächste Top-Mannschaft auf die Frankfurter. Mit der einzigartigen Fan-Unterstützung im Rücken und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen, ist auch gegen die Blues ein Weiterkommen möglich. Der Traum vom ersten europäischen Titel für Adi Hütter und Martin Hinteregger lebt und mit PULS 4 sind die heimischen Fußballfans wie immer live dabei.





PULS 4 SPORT-Team:



Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner



UEFA Europa League: Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea

Am Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die Highlights des zweiten Halbfinales FC Arsenal - FC Valencia gibt es ab 23:10 Uhr auf PULS 4.



Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.













Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com