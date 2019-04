AVISO: Bilinguale Fremdspracheninitiative in der Leopoldstadt

Vorstellung des Projekts am 4. Mai, 15.30 Uhr mit Evelyn Regner, Jürgen Czernohorszky und Regina Grubich Müller

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Motto „Leopoldstadt, das ist auch Europa“ setzt die SPÖ-Leopoldstadt neue Maßstäbe zur Optimierung sprachlicher Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen im Bezirk. „Fremdsprachenkenntnisse sind für unsere Jugend gerade in Zeiten zunehmender Internationalisierung von großer Bedeutung. Für viele Berufe ist es unverzichtbar geworden, grenzüberschreitend in anderen als aufgrund der Herkunft erlernten Sprachen zu kommunizieren“, so der Vorsitzende der SPÖ Leopoldstadt, Abg. z.NR. Hannes Jarolim ****

Gerade im Kindesalter ließen sich Fremdsprachen „spielend“ leicht erlernen, dazu komme, dass die in Kindern steckende Neugierde eine zusätzliche Triebkraft für das Erlernen fremder Sprachen darstelle. „Diesem Umstand wollen wir Rechnung tragen und die Voraussetzungen für einen zusätzlichen Schwerpunkt für zweisprachige Ausbildung (bilingualen Unterricht) im Bezirk schaffen. Mit dem Bau des „Bildungscampus Christine Nöstlinger“ entsteht am Nordbahnhofgelände ein weiteres Leuchtturmprojekt Wiener Bildungsqualität, dort wollen wir auch ein Zentrum für bilinguale Ausbildung entstehen lassen“, so Jarolim.

Die Bezirkspartnerschaft der Leopoldstadt mit Brooklyn (New York) ermögliche es zusätzlich, das erworbene Sprachwissen schon in jungen Jahren in Korrespondenzen einzusetzen. Die SPÖ Leopoldstadt stellt ihr Vorhaben am Samstag, den 4. Mai, um 15.30 in 1020 Wien, Lassallestraße 3 gemeinsam mit der SP-Abgeordneten zum Europäischen Parlament Mag.a Evelyn Regner, dem Wiener Stadtrat für Bildung und Jugend, Mag. Jürgen Czernohorszky sowie der Schulqualitätsmanagerin Regina Grubich Müller vor. Die Unterstützung dieses Projektes durch Altbürgermeister Dr. Michael Häupl wird in Form einer Videobotschaft eingespielt.

Im Anschluss an die Präsentation (bis ca. 16.15) laden die SP-BezirkspolitikerInnen zu einem Fest in die „Europasektion“ der SPÖ-Leopoldstadt in 1020 Wien, Engerthstraße 241-247 ein.

„Wir freuen uns, interessierte Wienerinnen und Wiener ebenso wie Vertreterinnen und Vertreter interessierter Medien bei uns in der Leopoldstadt begrüßen zu dürfen“, schließt Jarolim.

Vorstellung des Projekts „Bilinguale Fremdspracheninitiative in der Leopoldstadt“

Zeit: Samstag, 4. Mai, 15.30 Uhr

Ort: 1020 Wien, Lassallestraße 3

Im Anschluss Fest der „Europasektion“ der SPÖ-Leopoldstadt in 1020 Wien, Engerthstraße 241-247

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien