Junge ÖVP: Steuerreform bringt spürbare Entlastung für junge Menschen

Keine neuen Schulden und wichtige Entlastung für Geringverdiener

Wien (OTS) - „Als Junge ÖVP begrüßen wir die heute von der Bundesregierung präsentierte Steuerreform. Besonders die spürbare Entlastung von kleineren und mittleren Einkommen stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Dadurch können vor allem junge Menschen, die erst am Beginn ihres Berufslebens stehen und über ein somit verhältnismäßig geringes Einkommen verfügen, von dieser Steuerreform profitieren. Die Bundesregierung schlägt damit den richtigen Weg ein und sorgt dafür, dass sich junge Menschen und vor allem auch junge Familien in Österreich längerfristig wieder etwas aufbauen können. Hier stellt die Steuerreform einen ersten, wichtigen Schritt dar“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Junge ÖVP, anlässlich der heute präsentierten Steuerreform.

„Als Junge ÖVP setzen wir uns bereits seit Jahren für ein generationengerechtes Budget sowie eine Senkung der Steuern- und Abgabenquote ein. Umso erfreulicher ist es für uns, dass Österreich erstmals seit 1954 keine neuen Schulden macht – und das bei gleichzeitiger Umsetzung einer Steuerreform. Wir alle müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, unseren Wohlstand auch für nächste Generationen zu erhalten ohne uns Jungen einen riesigen Schuldenrucksack zu hinterlassen“, so Stefan Schnöll abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

01/40 126 444

junge @ oevp.at

www.junge.oevp.at