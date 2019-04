Wr. Gemeinderat – Marina Hanke (SPÖ): Kürzungen der Bundesregierung sind ein Frontalangriff auf Frauen

„Wir sind von gesellschaftlicher Gleichstellung noch weit entfernt“

Wien (OTS) - „Der Kampf um Frauenrechte ist längst nicht vorbei. Gerade jetzt sehen wir, dass die Errungenschaften für Frauen und Mädchen, die in der Vergangenheit hart erkämpft wurden, immer mehr in Gefahr sind. Wenn die Regierung Mittel für Familienberatungsstellen oder wichtige Frauenprojekte streicht, wenn sie Frauenförderung von der Agenda nimmt, dann ist das ein Frontalangriff auf die Frauen. Diesen Angriffen werden wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten“, sagt die Gemeinderatsabgeordnete und SPÖ-Frauenvorsitzende, Marina Hanke, heute im Zuge der Sitzung des Wiener Gemeinderats und übt damit scharfe Kritik an den Kürzungen der schwarz-blauen Bundesregierung.

"Diese Bundesregierung arbeitet gegen Frauen. Mit der Abschaffung der Mindestsicherung schicken sie unzählige Frauen in die Armut."

„Unsere Vorkämpferinnen haben in Bezug auf die rechtliche Gleichstellung von Frauen Großartiges geleistet. Von einer echten, gesellschaftlichen Gleichstellung sind wir aber noch weit entfernt. Noch immer verdienen Frauen eklatant weniger als Männer, leisten aber den Großteil der unbezahlten Haus- und Familienarbeit. Hier braucht es ein Umdenken: in den Vorstellungen hinsichtlich ‚typischer Frauenarbeit‘, aber auch am Arbeitsmarkt“, so Marina Hanke.



Männer, die sich stärker in Familienarbeit einbringen wollen, stünden noch immer vor einem starren, teils familienunfreundlichen Arbeitsmarkt, der Frauen und Männern wenig Spielraum eröffne. „Hier braucht es familienfreundliche Arbeitsbedingungen statt 12-Stunden-Arbeitstag und konkrete Verbesserungen, wie zum Beispiel Rechtsanspruch auf Papamonat“, verdeutlicht Hanke.

„Am 4. Mai feiern wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Dieser Tag soll uns vor Augen führen, wie lange der Kampf um rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung andauert. Wir dürfen nicht müde werden, vor uns liegt noch ein langer Weg“, so die SP-Gemeinderätin abschließend.

