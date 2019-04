GPF-Köstinger: ArbeitnehmerInnen müssen jetzt entlastet werden und nicht erst in einigen Jahren

„Sparen im System“ lässt nichts Gutes erwarten

Wien (OTS) - „ArbeitnehmerInnen kommen für den Großteil der Steuerlast auf. Allein im Jahr 2018 sind die Steuereinnahmen des Bundes um 8,6 Milliarden Euro gestiegen. Das schafft große Spielräume im Budget, daher muss jetzt eine Steuerreform für die kleinen und mittleren Einkommen her und nicht erst in einigen Jahren“, kritisiert GPF-Vorsitzender Köstinger, der das Vorgehen als „Hinhaltetaktik und keine Sachpolitik“ bezeichnet.



Außerdem drohen mit dem angekündigten „Sparen im System“ künftig , so Köstinger weiter, eine hohe Eigenbelastung für alle ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen: „Wenn bei Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen gespart wird, drohen Selbstbehalte bei Arztkosten, Selbstkosten für die Ausbildung der Kinder und eine Reduzierung der Sozialleistungen.“ Notwendig wären eine konkrete Finanzierung der angekündigten Steuerentlastung und eine transparente Darstellung.



