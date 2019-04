NÖ Jägerschaft ruft zu Kitzrettung auf

Jagdliche Expertise und neue Technologien erleichtern Kitzsuche in Feld und Wiese

Wien (OTS) - Ab Mitte Mai zur Setzzeit der Rehe beginnen viele Landwirte mit der ersten Mahd. Dadurch sind die Rehkitze aber auch Niederwild wie z.B. Feldhasen einer hohen Gefahr durch Mähmaschinen ausgesetzt, warnt der NÖ Jagdverband. "Die Jägerinnen und Jäger sind insbesondere im Mai und Anfang Juni beinahe täglich im Einsatz, um die Landwirte bei der Kitzrettung zu unterstützen. Sie bringen die notwendige Expertise mit, um die Jungtiere artgerecht und möglichst schonend aus Feld und Wiese auszutragen. Die Jägerinnen und Jäger leisten damit einen wertvollen Beitrag zum aktiven Schutz von Wildtieren", hebt Niederösterreichs Landesjägermeister Josef Pröll die gute Zusammenarbeit und den Dialog zwischen Landwirtschaft und Jagd hervor. "Davon profitieren nicht nur die Wildtiere sondern auch die Landwirte selbst, denn es verringert sich dadurch auch die Gefahr von Botulismus bei Rindern, der durch Tierkadaver im Futter hervorgerufen wird. Die Kitzrettung sollte dementsprechend im Sinne jedes Landwirts sein."

Präventive Maßnahmen schonen Wildtiere

Neben deckungsreichen Waldflächen setzen Rehgeißen vor allem in gemischten Feld-Wald-Revieren bevorzugt in Wiesen und Felder, die ein gutes Versteck für die Kitze sind. So sind sie jedoch auch für die Landwirte bei der Mahd nicht sichtbar. Dabei ist es ein Schutzreflex des Rehwilds, der ohne entsprechende Maßnahmen zu hohen Verlusten führen kann. "Rehkitze verbringen die ersten Lebenswochen meist in eingerollter Bauchlage und verlassen ihren Liegeplatz nur, um zu trinken oder um sich von der Geiß putzen zu lassen. Erst nach zwei bis drei Wochen verlieren sie ihren Schutzreflex, sich bei annähernder Gefahr regungslos zu verhalten. Sie sind daher auf die gemeinsame Hilfe von Jägern und Landwirten angewiesen", unterstreicht Josef Pröll.

Drohnen mit Wärmebildkamera erleichtern Suche

Neben präventiven Maßnahmen, die verhindern, dass Kitze während der Mahd zu Tode kommen, setzen Jäger- und Landwirtschaft bei der Rettung der Kitze zunehmend auf moderne Hilfsmittel und neue Technologien. Dazu zählt vor allem der Drohnenservice der Lagerhäuser. "Die Drohnen sind mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Durch die unterschiedliche Temperatur von Wildtieren und Boden können wir die Tiere auf dem Livebild der Kamera erkennen und Helfer sie an den Feld- und Wiesenrand austragen", so Christoph Metzker, Bereichsleiter bei der RWA und ebenfalls Weidmann in Niederösterreich. "Seit wir mit dem Drohnenservice begonnen haben, können wir jährlich steigende Einsatzstunden verzeichnen. Alle Beteiligten können sich entsprechend auf eine langjährige Zusammenarbeit und ein eingespieltes Drohnenteam der Lagerhäuser verlassen."

Über den NÖ Jagdverband

Der NÖ Jagdverband ist die Interessenvertretung der rund 35.400 Jägerinnen und Jäger in Niederösterreich. Im Interesse seiner Mitglieder setzt sich der NÖ Jagdverband für gute Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Jagdwesen auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene ein. Im Interesse des heimischen Wildes kümmert er sich um den Erhalt und die Verbesserung von Lebensräumen, um so für einen artenreichen und gesunden Wildbestand in Niederösterreich zu sorgen, der im Einklang mit der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung des Landes steht.

