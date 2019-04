Wiener: Dringender Appell an Ministerin Köstinger, Bienenschutz ernstzunehmen

Grüne: Notfallzulassungen müssen rechtlich abgeklärt werden können

Wien (OTS) - „Ich bin mir sicher, dass Elisabeth Köstinger der Bienenschutz ein ebenso großes Anliegen ist wie mir,“ sagt Sarah Wiener, Imkerin und Kandidatin der Grünen für die Wahlen zum EU-Parlament. „Deshalb appelliere ich an die Frau Ministerin, dass sie die rechtliche Prüfung der Notfallzulassungen der bienengiftigen Neonicotinoide rechtzeitig ermöglicht. Wir alle wollen doch, dass unsere Bienen überleben und dass gesunde Lebensmittel in Österreich produziert werden können.“

Wiener hatte sich vor kurzem gegen die Notfallzulassungen der drei auf EU-Ebene verbotenen Pestizide gewandt und dies auch in einem offenen Brief thematisiert. Daher begrüßt sie nun den Schritt der Umweltorganisation Global 2000, gegen die Zurückhaltung der Zulassungsbescheide durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit vorzugehen.

„Es ist das Recht der Bürgerinnen und Bürger zu erfahren, warum in Österreich entschieden wurde, die drei für Bienen extrem gefährlichen Pestizide trotz des EU-Verbots wieder zuzulassen. In Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden und in Schweden gelingt es den Bäuerinnen und Bauern auch, ohne die betroffenen Substanzen zu wirtschaften. Ich bin mir sicher, dass wir das im Umweltmusterland Österreich auch schaffen können. Deshalb nochmal mein Aufruf an die Verantwortlichen in Landwirtschaftsministerium, Kammern und im BAES: Arbeiten wir gemeinsam an Alternativen für die betroffenen Bäuerinnen und Bauern, damit sie gesunde und giftfreie Lebensmittel erzeugen können. Verbannen wir die Bienengifte von unseren Äckern und schützen wir dadurch die Bienen, aber auch unsere Zukunft!“, so Wiener.



