5,2 Prozent: PULS 4 mit bestem Monat seit Sendestart

MONAT DER REKORDE: PULS 4 mit bestem Monat seit Bestehen | Bester April für ATV seit 2009 | Rekordmonat für ATV2

Wien (OTS) - TV-Quoten APRIL 2019:



Kein Monat seit Bestehen von PULS 4 war so stark: Mit 5,2 Prozent Marktanteil beendet PULS 4 den April 2019

Der EU-Wahl-Duell-Marathon "Jeder gegen Jeden" am 28. April erreichte über eine halbe Million ZuseherInnen*

Beide UEFA Europa League Viertelfinalspiele sahen fast eine Million ZuseherInnen** auf PULS 4

Café Puls erreicht einen Monatsschnitt von 25,8 Prozent (E12-49) und erreicht täglich über 220.000 ZuseherInnen***

ATV steigert sich von 4,0 auf 4,6 Prozent Marktanteil um +15 Prozent gegenüber April 2018 (E12-49) und feiert damit den stärksten April seit 2009

"Mein Recht" in der ersten Ausgabe der 5. Staffel mit 11,1 Prozent Marktanteil, "Finanzpolizei" erreichte diesen Samstag, den 27. April 8,1 Prozent Marktanteil (E12-49).

In der Zielgruppe E12+ schließt ATV den April erfolgreich mit 3,6 Prozent (+18 Prozent) ab

ATV 2 setzt seinen Siegeszug fort und schafft mit 1,4 Prozent Marktanteil den stärksten Monat in der Geschichte des Senders (E12-49

Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe erreicht im April mit 29,1 Prozent den bisher höchsten Marktanteil in 2019 und setzt sich damit als erfolgreichste Sendergruppe in Österreich noch weiter ab (E12-49)

Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe erreicht im April mit 29,1 Prozent den bisher höchsten Marktanteil im aktuellen Jahr und setzt sich mit stetig wachsendem Abstand als erfolgreichste Sendergruppe Österreichs weiter ab (E12-49).

PULS 4 schafft im April einen neuen Rekord von 5,2 Prozent im Schnitt (E12-49). In der Zielgruppe E12+ steigert sich der Sender auf 3,5 Prozent gegenüber dem Vormonat.

ATV steigert sich von 4,0 auf 4,6 Prozent Marktanteil um +15 Prozent gegenüber April 2018 (E12-49). Für ATV ist es der stärkste April seit 2009 (E12-49). Auch in der Zielgruppe E12+ schließt ATV den April erfolgreich mit 3,6 Prozent (+12 Prozent) ab.

Auch ATV2 setzt seinen Siegeszug weiter fort und schafft mit 1,4 Prozent Marktanteil den stärksten Monat in der Geschichte des Senders (E12-49). Gegenüber April 2018 bedeutet das eine Steigerung von +17 Prozent. Dazu beigetragen hat u.a. der Comedy-Klassiker "Police Academy VI" mit 3,0 Prozent Marktanteil (E12-49) in der Primetime, mit einer doppelt so starken Performance wie der aktuelle Senderschnitt.

Gewinner mit Respektabstand. Auch im April bleiben PULS 4 und ATV in der Gesamtbevölkerung E12+ und in der Zielgruppe E12-49 die marktanteilsstärksten österreichischen Privat-TV Sender.

PULS 4 Highlights:

Bei "Europa - die entscheidende Frage: Jeder gegen Jeden" duellierten sich alle SpitzenkandidatInnen bei 519.000 ZuseherInnen* zumindest kurz auf PULS 4.

Im April ging es in die Endphase der UEFA Europa League auf PULS 4: Das zweite Viertelfinalrückspiel EINTRACHT FRANKFURT (mit Austro-Trainer Adi Hütter) gegen BENFICA LISSABON schaffte im Schnitt 8,8 Prozent Marktanteil bei E12-49. Beide Viertelfinalspiele sahen knapp eine Million ZuseherInnen** auf PULS 4.

Weiter ging es im April auch mit der aktuell 6. Staffel der PULS 4 Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen": Diese Folgen steigerten sich nochmal zum März und erreichten durchschnittlich starke 13,1 Prozent (E12-49).

Cafe Puls steigert sich von Monat zu Monat und erreicht im April - pünktlich zur der Jubiläums-Romy - mit 25,8 Prozent den bisher höchsten Monatsschnitt 2019. Cafe Puls begleitet rund ein Viertel aller jungen ZuseherInnen (E12-49) in den Tag, erreicht täglich über 220.000 ZuseherInnen*** (E12+) und bleibt damit unangefochten das beliebteste Frühstücksfernsehen bei der jungen Zielgruppe der Unter-50-Jährigen.

Fiction: Ebenfalls punkten konnten Spielfilme wie beispielsweise die Free-TV Premiere "The Great Wall" mit 8,5 Prozent in der Primetime (E12-49).

ATV Highlights:

Im April startete die mittlerweile 15. Staffel von "Pfusch am Bau" auf ATV fulminant ein: Die 2. Folge erreichte mit durchschnittlich 12,8 Prozent den zweithöchsten Marktanteil aller Zeiten (E12-49).

Direkt danach können auch die neuen Folgen von "Mein Recht" klar überzeugen: Die erste Folge der 5. Staffel schaffte mit 11,1 Prozent einen neuen Rekordwert (E12-49).

Zu Ende ging im April die 2. Staffel "Trucker Babes Austria". Diese konnte sich nochmal gegenüber der ersten steigern und performte souverän mit 4,9 Prozent Marktanteil im Schnitt (E12-49).

Auch der neue Eigenproduktionssamstag ist auf ATV ein voller Erfolg: So schaffte die Folge von "Finanzpolizei" vergangenen Samstag fulminante 8,1 Prozent in der Primetime (E12-49).

ATV Aktuell ist mit 5,7 Prozent Marktanteil (E12-49) die erfolgreichste Newssendung im österreichischen Privat-TV, 114.000 ZuseherInnen im Schnitt (E12+).

*Der WSK enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv die TV-Duelle am 28.4.2019 auf PULS 4 gesehen haben (E12+).

**Der WSK enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv ein UEFA EL Spiel (inkl. Berichterstattung) auf PULS 4 im April gesehen haben (E12+).

***Der WSK enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv Cafe Puls täglich im Schnitt 2019 bisher gesehen haben (E12+).

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com