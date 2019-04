Mobil sein, mobil zahlen: ÖAMTC und card complete trumpfen ab Mai mit neuer Kreditkarte auf (+ Fotos)

Viele Kundenvorteile: Erstes Jahr gratis, Tankbonus von 5 Cent je Liter, Fast Lane am Flughafen

Wien (OTS) - Wenn sich zwei starke Partner zusammentun, bringt das vor allem eins: Attraktive Leistungen für den Kunden. Ab Mai ist card complete Partner des ÖAMTC für die neue Clubkarte mit Kreditkartenfunktion. In einer Karte bündeln sich dann die Synergien aus beiden Welten in Sachen Mobilität, Flexibilität, Sicherheit sowie Produkt- und Servicequalität.

"Ob Flugreisen, Mietwagen- oder Sharing-Angebote in der City – Kreditkarten ermöglichen uns einen sicheren und schnellen Zugang zu Mobilitätsangeboten auf der ganzen Welt", freut sich Oliver Schmerold, ÖAMTC-Direktor, über die Kooperation. "Mit der neuen ÖAMTC-Clubkarte mit Kreditkartenfunktion können unsere Mitglieder zahlreiche zusätzliche Vorteile nutzen."

"Die neue ÖAMTC-Kreditkarte ist nun erstmalig mit einer vollwertigen card complete Zahlungsfunktion ausgestattet. Als größter Kreditkartenanbieter in Österreich kennen wir die Bedürfnisse unserer Kunden: Sie wollen rasch, problemlos und vor allem sicher bezahlen – das ist mit unseren Karten stets gewährleistet“, ergänzt Heimo Hackel, Vorstandsvorsitzender card complete.

Walter Schlögl, Vorstandsmitglied card complete, fügt hinzu: "Es war uns ein großes Anliegen, ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort in die Karte zu integrieren. Wichtige Services wie kontaktloses Bezahlen oder complete Control können damit genutzt werden. So haben die Karteninhaber ein vielseitiges Produkt, das maximalen Komfort bietet."

Eine ÖAMTC-Mitgliedschaft ist die Basis für die Beantragung der neuen Kreditkarte. Diese beinhaltet neben den card complete Kartenleistungen viele Extras im Alltag und auf Reisen:

Welcome Bonus: Im 1. Jahr gratis, danach nur 13,80 Euro pro Jahr

Tankbonus von 5 Cent pro Liter bei 280 teilnehmenden Eni-Tankstellen, Details: www.oeamtc.at/tankbonus

Fast Lane am Flughafen Wien – schneller durch die Sicherheitskontrolle

Angebote rund um Reisen & Mobilität im complete Shop

Verfügbar als Visa- oder Mastercard

Höchste Sicherheitsstandards mit Wunsch-PIN und 3D Secure-Verfahren

Beantragt werden kann die Karte online unter www.oeamtc.at/kreditkarte oder persönlich an allen ÖAMTC-Stützpunkten österreichweit.

Aviso an die Redaktionen: Fotos stehen im ÖAMTC-Presseportal unter www.oeamtc.at/presse zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC | Öffentlichkeitsarbeit

T +43 (0) 1 711 99-21218

kommunikation @ oeamtc.at

https://www.oeamtc.at



card complete Service Bank AG

www.cardcomplete.at

Barbara Puhr-Gall

T +43 (0) 1 59932-15

b.gall @ eup.at