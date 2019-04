Festnahme wegen EU-Haftbefehl

Wien (OTS) - Datum: 29.04.2019

Uhrzeit: 21:50 Uhr

Adresse: 10., Hauptbahnhof

Beamte der Fremdenpolizei konnten in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs einen 32-jährigen Tatverdächtigen (polnischer Staatsbürger) festnehmen, nach dem wegen eines räuberischen Diebstahls in Wien sowie wegen eines Raubdelikts in Polen per Europäischem Haftbefehl gefahndet worden war.

Bezüglich des Raubdelikts in Polen liegen der Wiener Polizei keine näheren Informationen vor. Bezüglich des räuberischen Diebstahls in Wien steht der Festgenommene in Verdacht, am 11.09.2018 um 18:45 Uhr in einem Drogeriemarkt auf der Mariahilfer Straße mehrere Parfumflaschen gestohlen zu haben. Der Ladendetektiv hatte ihn verfolgt und schließlich angehalten. Dabei setzte der mutmaßliche Dieb Gewalt gegen den Ladendetektiv ein, wobei dieser jedoch nicht verletzt worden war.

Nach der Festnahme wurde der 32-Jährige in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert und befindet sich in Haft.

