Die TU Wien feiert

Erste Ausbildung der österreichischen Immobilienwirtschaft wird 30 Jahre

Die TU Wien ist der „place to be“, wenn es um immobilienwirtschaftliche Lehrangebote geht Prof. Bob Martens, Studiendekan für Weiterbildung und Lehrgangsleiter für immobilienwirtschaftliche Angebote am Continuing Education Center der TU Wien

Wien (OTS) - Am Wiener Karlsplatz hat man heuer allen Grund zur Freude: Die immobilienwirtschaftliche Weiterbildung der TU Wien feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Dabei ist man stolz auf rund 1.200 AbsolventInnen, die bereits ihre „Immo Mater“ verlassen und erfolgreich Karriere gemacht haben. Im Jahresverlauf 2019 wird nun auf die Höhepunkte der letzten Jahrzehnte aber auch auf die Zukunft der Immobilienbranche geblickt. Im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres steht der Anspruch der TU Wien, auch in Zukunft die beste Weiterbildung in Österreichs Immobilienbereich zu gewährleisten.

Der erste Immobilienlehrgang auf universitärem Niveau

Bereits im Jahr 1989 wurde an der Technischen Universität Wien der erste Hochschullehrgang für die Immobilienwirtschaft auf universitärem Niveau angeboten. Seitdem steht die Praxisorientierung im Fokus: Exzellente UniversitätsprofessorInnen und namhafte ExpertInnen aus der Wirtschaft geben ihr Know-how aus den Bereichen Bautechnik, Recht, Raumplanung, Projektentwicklung und -management an die Studierenden weiter, was der Ausbildung immens zu Gute kommt. Die AbsolventInnen der verschiedenen Lehrgänge und Masterprogramme sind auf dem neuesten Wissensstand und können zielsicher, selbstbewusst und bestens ausgebildet ins Berufsleben einsteigen und weitere Karrierestufen erklimmen.

„ Die TU Wien ist der „place to be“, wenn es um immobilienwirtschaftliche Lehrangebote geht “, sagt Prof. Bob Martens, Studiendekan für Weiterbildung und Lehrgangsleiter für immobilienwirtschaftliche Angebote am Continuing Education Center der TU Wien. „Wir verbinden Technik, Recht und Wirtschaft, was sich in der Zusammensetzung der Studierenden zeigt, die genau aus diesen Bereichen stammen. Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg haben wir eine Studienstruktur eingerichtet, die das berufsbegleitende Studieren optimal ermöglicht. Unsere ExpertInnen wissen immer, was die Immobilienbranche gerade bewegt und integrieren diese Entwicklungen direkt in den aktuellen Lehrplan.“

1.200 Gründe zu feiern

Das 30-jährige Jubiläum wird mit Fachveranstaltungen, Exkursionen und einem feierlichen Festakt im Oktober begangen. Das Highlight im ersten Halbjahr bildet ein Field Trip nach Moskau. Im Rahmen der festlichen Jubiläumsfeier im Oktober dürfen sich AbsolventInnen, Studierende und Vortragende dann auch einmal selbst feiern. Gründe dazu gibt es genug…

