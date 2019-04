Eisenwerk Sulzau-Werfen mit positiver Entwicklung: Erneut Umsatzwachstum und gute Auftragslage

Weiterhin volle Auftragsbücher für das Salzburger Familienunternehmen / Umsatz stieg 2018 um 6,5 Prozent auf 77,4 Mio. Euro / Wermutstropfen: Gestiegene Rohstoffpreise

Salzburg/Tenneck (OTS) - Die Salzburger Firma Eisenwerk Sulzau-Werfen (ESW), einer der weltweit führenden Hersteller von Walzwerkwalzen für die Stahlverformung, blickt auf ein Geschäftsjahr mit vollen Auftragsbüchern zurück. Das Pongauer Unternehmen produzierte 2018 mehr als 22.000 Jahrestonnen und konnte den Umsatz um 6,5 Prozent auf 77,4 Mio. Euro heben. Besonders gut liefen die Märkte in den USA, Mexiko, Indien und Deutschland. Gestiegene Rohstoffpreise drücken zwar auf die Ertragslage, dennoch zeigt sich die Unternehmensleitung insgesamt zufrieden und ist auch für das laufende Jahr optimistisch. Die Produktionskapazitäten am Standort in Tenneck sollen moderat ausgebaut werden >>



