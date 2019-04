Österreichischer Betriebssport Verband startet 2019 neue Angebote für inländische Firmen

2019 wird aktiv! Unter diesem Motto organisiert der ÖBSV Turniere in verschiedenen Breitensportarten und bietet kostenlose Erstberatungsgespräche an.

50 Jahre Betriebssport in Österreich



Seit März 1970 besteht der Österreichische Betriebssport Verband, kurz ÖBSV, und hält somit seit fast 50 Jahren inländische Firmen fit und gesund. Als eigenständige, unabhängige Institution ist es dem ÖBSV ein Anliegen Bewegung im Setting Arbeitsplatz als wichtiges Unternehmenswerkzeug zu verankern. Die Grundidee Sport in den Arbeitsalltag zu integrieren verfolgt neben dem Ziel der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und der Steigerung der Produktivität, ebenso die Förderung von Teamgeist und eines Gemeinschaftsgefühls.

Sportturniere für Firmen, Institutionen und Vereine



So bietet der ÖBSV für die TeilnehmerInnen kostengünstig „Österreichische Betriebssport Meisterschaften“ in vielen verschiedenen Sportarten in den Bereichen Individualsport, Mannschaftssport, Natursport und Trendsport an. „Mit den Meisterschaften wollen wir erreichen, dass sich Betriebe innerhalb und außerhalb vernetzen. Wir ergreifen hier die Initiative und laden herzlich zu unseren Meisterschaften ein. Man muss kein Firmenchef sein, um eine Mannschaft zu stellen und dem Betrieb eine sportliche Abwechslung zu bringen. Ob die Teilnahme eine einmalige Aktion ist, ist dabei irrelevant. Firmensport soll einfach Spaß machen und das Team fördern.“, erklärt Florian Ram (Generalsekretär ÖBSV).

Kostenlose Erstberatung



Das zweite Standbein des Verbands sind die kostenlosen Erstberatung (Anamnesegespräch)für alle inländigschen Firmen: „Wir wollen direkt an der Basis, im Unternehmen aktiv sein und den MitarbeiterInnen zeigen welche Bewegungspotenziale in ihren Arbeitsplätzen stecken. Die Möglichkeiten sind oft viel größer als von den MitarbeiterInnen erwartet und das für jedes Budget“, so das Statement aus dem Generalsekretariat. Alle interessierten Firmen werden vom Team des ÖBSV am Standort besucht und zum Thema Bewegung am Arbeitsplatz interviewt. Der Output einer solchen Beratung ist ein Konzept, welches Sportpotenziale des Betriebs aufzeigt.



Der laufend aktualisierte Veranstaltungskalender und alle Informationen zu den Anamnesegesprächen sind auf der Homepage des Verbandes leicht einsehbar und es wird schnell klar, dass es dem Verband nicht darum geht SpitzensportlerInnen zu fördern, sondern ArbeitnehmerInnen unterschiedlichster Alters- und vor allem Leistungsklassen.



Mehr Bewegung im Unternehmen? Jetzt mitmachen!

