Van der Bellen: „Bin wieder in die evangelische Kirche eingetreten“

Bundespräsident äußert sich in Kirchenzeitungen kritisch zur Neufassung der Sozialhilfe

Salzburg (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigt in den aktuellen Ausgaben der österreichischen Kirchenzeitungen an, die Neufassung der Sozialhilfe vor der Beurkundung genau zu prüfen. Er habe „schwere Zweifel“ an dem beschlossenen Gesetzestext, sagt Van der Bellen und nennt das Stichwort „Kinderdiskriminierung“. Das Staatsoberhaupt erinnert daran, dass er 2018 eine ASVG-Bestimmung im Rahmen des Pensionsanpassungsgesetzes nicht unterschrieben hat, „weil sie eindeutig verfassungswidrig war“.

Van der Bellen verrät erstmals, dass er wieder in die evangelische Kirche A.B. eingetreten und ihm die "Botschaft des Neuen Testaments" wichtig ist. Er spricht über die Bedeutung der Kirche und insbesondere von Papst Franziskus beim Klimaschutz und begründet, warum Schüler/innen dafür zwei Stunden lang der Schule fernbleiben dürfen.

In Bezug auf die EU-Wahl fordert der Bundespräsident einen „EU-Patriotismus“. Knifflig sei es, mit EU-Themen "einen Weg ins Herz" der Menschen zu finden.

