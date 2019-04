Axios Systems enthüllt auf SITS19 die neuste Weiterentwicklung von assyst ITOM

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - Axios Systems, ein führender Lösungsanbieter für IT Service Management (ITSM) und IT Operations Management (ITOM), wird diese Woche anlässlich der SITS19 in London die Weiterentwicklung von assyst ITOM präsentieren.

SITS, Großbritanniens wichtigste Zusammenkunft von Service Desk- und IT Support-Fachleuten, lockt am 1. und 2. Mai über 75 Aussteller in die Londoner ExCeL Arena. Axios Systems präsentiert sich an beiden Tagen auf Stand 550.

Die ITSM- und ITOM-Komplettlösung assyst wurde speziell für drängende Herausforderungen der IT entwickelt, beispielsweise Effizienzverbesserung, mehr Sicherheit und Renditezuwachs. Außerdem unterstützt sie Organisationen bei der Digitalisierung.

Die neuste Version von assyst ITOM legt den Schwerpunkt auf drei Kernbereiche: Employee Experience, Discovery & Management of Endpoints und Platform Support & Security.

assyst v5 ist jetzt in weiteren Sprachen (wie Französisch) verfügbar, um die steigende Nachfrage in verschiedenen Regionen der Welt zu erfüllen. Dies ist eine strategische Entscheidung von Axios Systems, um Bereiche mit strengen regulatorischen Bestimmungen zu unterstützen (beispielsweise Regierung oder öffentliche Hand).

Discovery und Endpoint Management wurden in der neuen Version gründlich überarbeitet und unterstützen jetzt die neuesten Betriebssysteme (darunter Apple MAC OS) und Gerätearten (einschließlich Thin Clients).

Und auch bei Sicherheit, Skalierbarkeit und Performance hat assyst zugelegt. Beispielsweise gibt es einen neuen Windows Agent, Unterstützung für HTML5, AES-Verschlüsselung und die neueste Version von MySQL sowie rechtebasiertes Zugangs-Management, um die IT-Konten von assyst ITOM zu schützen.

Steve Spratt, Chief Operations Officer von Axios Systems, sagte: "Mit der neuen Version untermauert Axios seine erfolgreiche Entwicklungsarbeit an einer benutzerfreundlichen Lösung für die unterschiedlichsten Gerätearten. Damit erhalten unsere Kunden den Durchblick über ihre Infrastruktur und optimierungsfähige Bereiche."

Informationen zu Axios Systems

Axios Systems entwickelt innovative Lösungen für IT Service Management (ITSM) und IT Operations Management (ITOM), mit denen Kunden nicht nur ihre operative Infrastruktur verbessern, sondern auch die Dienstleistungserbringung quer durch alle Geschäftsfunktionen optimieren können, einschließlich HR, Facility Management und Finanzen. Axios wird von führenden Analysten und ihrem globalen Kundenstamm als Weltmarktführer mit kompromisslosem Fokus auf Technologien für Servicemanagement anerkannt.

Axios' Enterprise Software assyst ist eine vorkonfigurierte Komplettlösung, mit der IT-Abteilungen zu profitablen, geschäftsorientierten Kundenserviceteams umgebaut werden können. Gestützt auf das ITIL® Framework und Bi-Modal-Konzepte, bringt assyst dem Unternehmen einen messbaren Nutzen, um betriebliche Herausforderungen besser zu beherrschen.

assyst ist für alle 16 PinkVERIFY(TM) ITIL® Prozesse akkreditiert. Axios war der erste Anbieter, der dies mit einer vorkonfigurierten Komplettlösung geschafft hat.

Mitbewerber wie ServiceNow, Cherwell und BMC liefern eine funktionelle Entwicklungsplattform. Durch die Aktivierung in einer bestehenden "zweckbestimmten" Lösung hat Axios am Markt ein Alleinstellungsmerkmal.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.axiossystems.com/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/878931/ITOM.jpg

