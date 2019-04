Österreichische Webentwickler von drunomics gewinnen zwei Splash Awards 2019

Auszeichnungen für Drupal Projekte einfachbacken.de und TSNweb

Wien/München (OTS) - Am 26. April 2019 wurden die Splash Awards zum dritten Mal in Deutschland vergeben - heuer mit 18 Nominierungen aus Österreich. Das österreichische Webentwickler-Team drunomics wurde gleich zweifach ausgezeichnet: mit den Drupal-Projekten einfachbacken.de und TSNweb für die besten österreichischen Websites in den Kategorien Medien und Bildung. Mit den Splash Awards soll der Bekanntheitsgrad des Content-Management-Systems (CMS) Drupal in Deutschland und Österreich erhöht werden. Die diesjährigen Awards wurden im Burda Verlags-Gebäude in München übergeben.

Multisite-Projekt einfachbacken.de – Ausgezeichnet in der Kategorie Medien

In der Kategorie Medien wurde das Multisite-Projekt einfachbacken.de zum Sieger gekürt und von der Jury zusätzlich als bestes österreichisches Projekt des Abends präsentiert. Jury Vorsitzender Rouven Volk begründete diese Entscheidung mit der herausragenden technischen Umsetzung. „Einfach backen” wurde als Mobile First Projekt für den MFI Meine Familie und Ich Verlag (Hubert Burda Media Holding) konzipiert und mit der Drupal-8-Distribution Thunder umgesetzt. Als erste Website in dieser Multi-Site-Instanz wurde diese rasch zum Sprungbrett für vier weitere Sites. Bei der Entwicklung von https://www.einfachbacken.de/ legte man das Hauptaugenmerk auf die Performance. Inhaltlich möchte das Team gelingsichere Rezepte und Wissen teilen, um Anlaufstelle Nummer eins für Hobbybäcker zu werden.

Drupal Projekt für Tiroler Schulen TSNweb – Sieger in der Kategorie Bildung

TSNweb, ausgezeichnet in der Kategorie Bildung, stellt unter https://www.tsn.at/tsnweb einen kostenlosen, gemanagten und auf schulische Bedürfnisse zugeschnittenen Webauftritt auf Basis von Drupal 8 zur Verfügung. Dieses Projekt erlaubt Schulen die einfache Konfiguration und Befüllung ihrer Website. Ein großer Teil der Inhalte kann aus bestehenden Daten des Landes Tirols generiert und eingespielt werden. Damit reduziert sich der Aufwand für die händische Pflege drastisch. Mittlerweile sind 30 Schulen online. Nach Freigabe haben bereits knapp 100 Schulen begonnen auf TSNweb zu wechseln.

Über drunomics

drunomics ist der österreichische Experte für die Entwicklung hoch-performanter Webanwendungen. Unser Team verfügt seit 2012 über weitreichende Projekterfahrung in der Entwicklung von nationalen bis hin zu internationalen Enterprise-Level Websites. Unser agiler Entwicklungsworkflow und das automatisierte QA-System unterstützen Sie bei der Konzeption Ihrer Digital Experience. Dabei setzen wir auf die innovativen Open-Source-Technologien Drupal, Thunder und Vue.js.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.drunomics.com

Rückfragen & Kontakt:

Oliver Berndt, MAS

COO – Business Strategy & Development

Tel.: +43 (0)676 533 18 90

oliver.berndt @ drunomics.com

Web: https://drunomics.com/