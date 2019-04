Das Programm der Meet Magento Deutschland 2019 ist veröffentlicht

München (ots) - Erst kürzlich hat der Veranstalter das Vortragsprogramm der Meet Magento DE 2019 - des größten Magento-Events im deutschsprachigen Raum - veröffentlicht. Mit rund 50 Speakern von Adobe, Magento und bekannten Unternehmen wie Microsoft und Google sowie jeder Menge Experten aus dem E-Commerce und Magento-Umfeld ist das Fundament für das diesjährige Magento-Event am 03. und 04. Juni in Leipzig gelegt.

Die Meet Magento DE findet in 2019 das zehnte Jahr in Folge statt und richtet sich auch in diesem Jahr an E-Commerce-Interessierte und das komplette Magento-Ökosystem: an Händler, Hersteller, Serviceprovider, Agenturen, Entwickler und natürlich auch die Magento-Community.

Jason Woosley (Vice President of Commerce Product & Platform, Magento, an Adobe Company) widmet sich in seiner Keynote dem Thema "Experience Driven Commerce with Adobe and Magento". Mit Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln und einem der führenden E-Commerce-Experten im deutschsprachigen Raum, steht in der Folge bereits ein weiteres Highlight auf der Bühne. Der "Usability-Papst" Johannes Altmann wird einen Vortrag über das "MVP aus der Hölle" halten und mit Dr. Matthias Orthwein konnte der Veranstalter einen der führenden IT-Anwälte der renommierten Kanzlei SKW Schwarz gewinnen, der das Programm mit dem Thema "Digital Design Thinking und Recht - Zwei Seiten derselben Medaille" bereichert. Er klärt, was die zunehmende Digitalisierung aus rechtlicher Sicht bedeutet und was man jetzt und in Zukunft unbedingt beachten sollte. Auch die Techniker werden durch Vorträge des PHP-Gurus Stefan Priebsch, Magento Master Riccardo Tempesta, Andrey Lipattsev von Google über das Thema Progressive Web Apps sowie einige mehr voll auf ihre Kosten kommen. Auch dieses Jahr wieder dabei ist der Magento Community Evangelist Ben Marks.

