"Shì de!": Hotellerie sagt Ja zu Tourismusoffensive im Zukunftsmarkt China

Mehr Direktflüge und Werbung in vielversprechender Zielgruppe und gewohnte Zahlungsmittel werden das Geschäft mit chinesischen Gästen ankurbeln, so ÖHV-Präsidentin Reitterer.

Wien (OTS) - „Von der Tourismusoffensive der Bundesregierung auf einem so großen und vielversprechenden Markt wie dem chinesischen wird Österreich nachhaltig profitieren. Das schafft Arbeitsplätze und kurbelt die Exporte an“, begrüßt Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, die angekündigten Maßnahmen: Zusätzliche direkte Flugverbindungen nach Peking, Schanghai, Guangzhou und Chengdu vereinfachen Österreich-Aufenthalte für Chinesen genauso wie mehr chinesische Alltagskultur in Österreich an entscheidender Stelle: Werden von daheim gewohnte Bezahlsysteme wie Alipay oder Tenpay auch am Urlaubsort verstärkt akzeptiert, fällt das Geldausgeben leichter.

Top-Präsenz durch ÖW und Winterspiele

Diese praktische Erleichterungen werden durch Werbung verstärkt. Die China-Offensive der Österreich Werbung werde sich deutlich in Nächtigungsstatistik und Leistungsbilanz niederschlagen. Dies umso mehr, wenn sie Individualtouristen motiviert, Österreich besser kennenzulernen. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden eine optimale Präsentationsfläche für den österreichischen Wintertourismus und gleichzeitig für die weltberühmte heimische Kulinarik und Gastfreundschaft bieten: „Da sammeln Österreichs Tourismusprofis seit vielen Jahren wertvolle Erfahrungen, darauf können wir aufbauen“, verweist Reitterer auf die international gerühmten Erfolge der Österreich-Häuser in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten: „Die Direktflüge werden in erster Linie den Städtetourismus ankurbeln, die Olympischen Spiele mehr Gusto auf das Skifahren machen. Da ist für alle etwas dabei“, so Reitterer.

