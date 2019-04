345.000 Kilometer mehr Bahnangebot in NÖ ab 6. Mai

Land Niederösterreich beauftragt ÖBB mit Umsetzung von Maßnahmen zur Taktlückenschließung und Ausweitung der Betriebszeiten

Niederösterreich (OTS) - Mit 6. Mai wird das Bahnangebot in Niederösterreich weiter verbessert, denn ab diesem Zeitpunkt kommen 345.000 zusätzliche Kilometer zum Einsatz. „ Erneut können wir unter Beweis stellen, welchen hohen Stellenwert der Öffentliche Verkehr in Niederösterreich hat – nach den massiven Ausweitungen im Bahn- und Busverkehr der letzten Jahre beauftragen wir die ÖBB aktuell, rund 345.000 zusätzliche Zugkilometer pro Jahr zu fahren. Intelligent eingesetzt und in hoher Qualität umgesetzt können wir damit den Fahrgästen mehr und noch bessere Verbindungen anbieten “, so Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„ Die Ostregion kann österreichweit die höchste Fahrgast-Steigerung verzeichnen. In den letzten acht Jahren hat sich die Zahl der Fahrgäste um rund ein Drittel erhöht. Pro Jahr werden hier mittlerweile 151 Millionen Fahrgäste befördert, sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zwei von drei Bahnreisenden in Österreich sind in Nahverkehrsverbindungen in der Ostregion unterwegs, mehr als 50 Prozent der ÖBB-Nahverkehrsleistung werden in Wien, Niederösterreich und im Burgenland erbracht “, so Michaela Huber, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG.

Seit 2016 wurden die von Bund und Ländern bestellten Angebotskilometer in der Ostregion von 34,1 Millionen pro Jahr auf 37,0 Millionen erhöht. Alleine diese Leistungssteigerung entspricht dem gesamten ÖBB-Nahverkehrsbahnangebot des Bundeslandes Vorarlberg. Das Land Niederösterreich leistet für diese Entwicklung als größtes Bundesland den wesentlichen Beitrag. Entscheidende Erfolgsfaktoren sind dabei die auf die Bedürfnisse der Fahrgäste zugeschnittenen bzw. aufeinander abgestimmten Bus- und Bahn-Fahrpläne, die Modernisierung des Fuhrparks, die Infrastrukturausbauten und die Verbesserung im Serviceangebot, die gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ost-Region entwickelt werden. Ab 6. Mai erfolgen umfangreiche Ausweitungen, die unter anderem auch langjährige Wünsche der Niederösterreicher im Bereich der Tagesrandverbindungen sowie des Wochenendangebotes berücksichtigen. „ Merkbare Taktverkehre durch eine Harmonisierung des Angebotes lagen im Fokus der Fahrplangestaltung unserer Expertinnen und Experten “, ergänzt VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Land NÖ bestellt mit Mai 2019 zusätzliche 344.956 Angebotskilometer

Mit 6. Mai 2019 werden für Fahrgäste der Inneren Aspangbahn, Leobersdorfer Bahn, Äußeren Aspangbahn, Laaer Ostbahn, Nordwestbahn und Westbahn-Strecke Angebotssteigerungen im Ausmaß von insgesamt mehr als neun Erdumrundungen pro Jahr umgesetzt. Die Änderungen erfolgen auf Basis des „NÖ Mobilitätspakets 2018-2022“ und beinhalten Taktlückenschließungen und Ausweitungen der Betriebszeiten. Insgesamt können mit den aktuellen Angebotsausweitungen knapp 16.000 zusätzliche Sitzplätze auf den genannten Bahnen pro Werktag realisiert werden. Damit attraktivieren die ÖBB im Auftrag des Bundeslandes Niederösterreich den Zugverkehr. Alle Verbindungen sind bereits in den Routenplaner des VOR unter anachb.vor.at bzw. in die kostenlose VOR AnachB App eingepflegt.





Die Maßnahmen im Detail:

Äußere Aspangbahn: Aspang Markt – Wiener Neustadt:

47.449 zusätzliche Angebotskilometer, plus 16 Züge an einem Sonntag

Zusätzliche Züge bringen im Abschnitt Wiener Neustadt – Aspang Markt einen täglichen Stundentakt – auch an Wochenenden. Eine neue REX-Verbindung fährt an Werktagen außer Samstag um 14:03 Uhr von Wiener Neustadt nach Aspang Markt ab.

Eine neue Spätverbindung um 21:40 Uhr von Aspang Markt nach Wiener Neustadt rundet das Angebot ab. Der Fahrplan der Aspangbahn ist mittlerweile ein wichtiges Angebot für Berufspendler nach Wr. Neustadt und auch nach Wien. Mit Taktverkehren wird die Nutzung des ÖBB-Angebotes weiter attraktiviert.

Innere Aspangbahn: Wr. Neustadt – Felixdorf – Traiskirchen – Wien

44.200 zusätzliche Angebotskilometer, plus 4 Züge an einem Werktag

An Werktagen außer Samstag kommen insgesamt sechs neue Regionalzüge im Fahrplan dazu. Dadurch erfährt das Angebot der Inneren Aspangbahn eine starke Ausweitung. Insgesamt ergibt sich ein Stundentakt von 12 bis 19 Uhr in Fahrtrichtung Wr. Neustadt sowie auch in Fahrtrichtung Wien (mit zwei Taktlücken um 16 und 18 Uhr). Die innere Aspangbahn wird aufgrund der zunehmenden Besiedelung der Region eine gerne genutzt Alternative zum PKW für Erledigungsfahrten.

Leobersdorfer Bahn: Leobersdorf – Weissenbach-Neuhaus

50.807 zusätzliche Angebotskilometer, plus 6 Züge an einem Werktag / 16 an einem Sonntag

Zusätzliche Züge bringen einen täglichen Stundentakt, also auch an den Wochenenden. Zudem werden Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten (HVZ) eingeführt, um dem steigenden Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.

Ein neuer Spätzug um 22:14 Uhr ab Leobersdorf bringt aus Wien oder auch Wiener Neustadt kommend eine attraktive Spätabendverbindung (bisher letzte Abfahrt ab Leobersdorf 21:14 Uhr).

An Sonn- und Feiertagen wird ein neuer Morgenzug mit Abfahrt um 06:10 Uhr von Weissenbach-Neuhaus nach Leobersdorf mit Anschluss nach Wien bzw. Wiener Neustadt eingeführt (bisher erst um 06:39 Uhr).

Neu sind auch die beiden Regionalzüge ab Leobersdorf um 16:38 und 17:38 Uhr, durch die in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag ein Halbstundentakt ermöglicht wird.

Laaer Ostbahn und Nordwestbahn: Wien – Laa an der Thaya / Retz

139.900 zusätzliche Angebotskilometer, plus 7 Züge an einem Werktag / 15 an einem Sonntag

Die seit 2006 elektrifizierte Laaer Ostbahn nutzen zwischenzeitlich an einem Werktag 13.385 Reisende. Trotz Ausbaus der Autobahn A5 konnte die Fahrgastfrequenz auf dieser Strecke nahezu stabil gehalten werden. Mit Mai 2019 werden nun auf der S2 zusätzliche Züge (an Werktagen außer Samstag) vormittags und abends Lücken im Taktverkehr schließen. Während aktuell auf dieser Strecke an einem Werktag 130 Züge unterwegs sind, stehen ab 6. Mai unseren Reisenden 136 Züge zur Verfügung.

So wird zum Beispiel ein neuer Zug ab Laa a.d.T. um 10.08 Uhr verkehren, wodurch nun von 9.08 bis 22.08 Uhr ein tagesdurchgängiger Stundentakt entsteht. Der letzte Abendzug ab Laa a. d. T. ab um 22:08 Uhr fährt nun täglich statt bisher nur freitags, samstags sowie vor Feiertagen. Mit der neuen Morgenverbindung ab Wien Floridsdorf um 8.23 Uhr entsteht einen attraktive Verbindung z.B für einen Thermenbesuch in Laa. Mit dieser Erhöhung der Kapazitäten wird der Zunahme des Ausflugsverkehres in das Weinviertel Rechnung getragen, für Wochenend-PendlerInnen ergeben sich einige gute Gründe mehr, das Auto stehen zu lassen, und nicht zuletzt wird BesucherInnen von Festen etwa im Bezirk Mistelbach eine späte, öffentliche Heimfahrt mit der Bahn angeboten.

Die Relation Wien – Retz verbucht seit 2012 eine Fahrgaststeigerung von 14%. Um das Angebot dieser Bahnlinie nun auch für Freizeitverkehr zu attraktiveren wird nun der Regionalzug-Stundentakt auch auf das Wochenende ausgeweitet. Neu besteht ein täglicher Stundentakt der Regionalzüge zwischen Wien und Retz in der Zeit von 6 bis 21 Uhr. Die letzte S-Bahn von Wien nach Hollabrunn wird eine Stunde später verkehren als bisher – ein bedeutendes Plus für „SpätheimfahrerInnen“ von Beruf oder Freizeit. Der nachfolgende Regionalzug fährt dann neu im Takt und beschleunigt.

Am Wochenende fährt ein zusätzlicher Abendzug um 21:17 Uhr ab Retz nach Wien. Er bringt den zahlreichen WochenpendlerInnen eine attraktive Verbindung vom Weinviertel in die Bundeshauptstadt. BesucherInnen von Festen und Freizeitveranstaltungen in den Bezirken Mistelbach und Korneuburg steht somit eine attraktive Fahrmöglichkeit Richtung Wien zur Verfügung. Dadurch werden auch die Anschlüsse zum touristischen Reblaus-Express am Wochenende in Retz sowie Ausflugsbussen des VOR in den Nationalpark Thayaland verbessert.

Weststrecke: Wien – Bahnhof Tullnerfeld – St. Pölten

62.600 zusätzliche Angebotskilometer

Zu den Tagesrandzeiten erfolgt eine Ausweitung der Zugverbindungen zwischen der Landes- und der Bundeshauptstadt über den Bahnhof Tullnerfeld: Zwei zusätzliche Züge verkehren nun jeden Tag um 22:20 und 23:20 Uhr von Wien Westbahnhof über Hütteldorf und Bahnhof Tullnerfeld nach St. Pölten, die Züge werden Richtung Amstetten auf bestehende Regionalexpress-Züge weitergeführt. An Werktagen außer Samstag fährt ein zusätzlicher REX+ um 7:36 Uhr von St. Pölten nach Wien Westbahnhof und entlastet die stark frequentierten Züge in diesem Zeitsegment in Richtung Wien.

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister bringt der ÖBB-Konzern jährlich 459 Millionen Fahrgäste und 115 Millionen Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. Besonders klimaschonend sind die Bahnreisenden unterwegs. Denn 100 Prozent des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern. Die ÖBB gehörten 2017 mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Konzernweit sorgen 41.107 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (zusätzlich rund 1.900 Lehrlinge) dafür, dass täglich rund 1,3 Millionen Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kundenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Sämtliche Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen werden in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die ExpertInnen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

