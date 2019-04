AVENGERS schlägt alle Rekorde – Sensationeller Kinostart in den österreichischen Cineplexx Kinos

Filme wie ‚Avengers: Endgame’ zeigen eindrucksvoll, dass die Anziehungskraft von Kino ungebrochen ist. Wir freuen uns über einen sensationellen Filmstart mit ausverkauften Kinosälen und begeisterten Besuchern quer durch alle Altersschichten in ganz Österreich. Dieser Film lässt niemanden kalt und hat das Potenzial, auch in Österreich zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten zu werden. Christian Langhammer, Geschäftsführender Gesellschafter von Cineplexx

Wien (OTS) - „Avengers: Endgame“ feiert den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten in den USA und ein Rekordeinspielergebnis von über 1,2 Milliarden Dollar weltweit - Mehr als 250.000 Besucher am ersten Wochenende sorgen für einen Traumstart in Österreich

Ein Kinowochenende für die Ewigkeit: So lässt sich der Kinostart von „Avengers: Endgame“ dem Science-Fiction Spektakel aus dem Hause Marvel beschreiben. Die hohen Erwartungen an den finalen Teil der seit 2007 laufenden Science-Fiction Saga wurden sogar noch übertroffen. Im wichtigsten Kinomarkt der Welt in den USA, feierte der Blockbuster den besten Filmstart aller Zeiten mit einem Rekorderlös am Startwochenende von mehr als 350 Mio. Dollar. Auch im globalen Maßstab sprengt der Film alle Rekorde und konnte seit Filmstart am 24. April bereits mehr als 1,2 Milliarden Dollar einspielen. Der Starttag des Films war mit fast 160 Mio. Dollar Einspielergebnis der erfolgreichste Tag, den jemals ein Film in den US-Kinos erzielen konnte.



Sensationeller Start mit mehr als 250.000 Besucher in Österreich und neuem Vorverkaufsrekord bei Cineplexx

Ebenso fulminant startete der dreistündige Science-Fiction Blockbuster in Österreich mit mehr als 250.000 Besuchern seit Filmstart am 24. April bis inklusive Sonntag und legte so das umsatzstärkste Startwochenende aller Zeiten hin. Österreichs führender Kinobetreiber Cineplexx konnte über 150.000 Tickets absetzen. Mehr als 50.000 davon allein im Vorverkauf was einen neuen Rekord bedeutet. Um den Besucherandrang gerecht zu werden, hat Cineplexx zusätzliche Säle für den Film geöffnet. Besonders gefragt sind die Vorstellungen in den Premium Formaten IMAX und Dolby Cinema.

Christian Langhammer, Geschäftsführender Gesellschafter von Cineplexx, zum Start in Österreich: Filme wie ‚Avengers: Endgame’ zeigen eindrucksvoll, dass die Anziehungskraft von Kino ungebrochen ist. Wir freuen uns über einen sensationellen Filmstart mit ausverkauften Kinosälen und begeisterten Besuchern quer durch alle Altersschichten in ganz Österreich. Dieser Film lässt niemanden kalt und hat das Potenzial, auch in Österreich zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten zu werden.

Avengers als Auftakt für Erfolgsserie im Kino 2019

Mit dem Erfolg von Avengers und der Begeisterung für das Erlebnis Kino wird eine Serie an spektakulären Filmstarts eingeläutet die in den nächsten Wochen und Monaten in die österreichischen Kinos kommen. Kinofans und Cineasten quer durch alle Altersklassen können sich auf Produktionen wie „Rocket Man“ - die Biografie über Elton John (Filmstart Ende Mai), „Pets 2“ und „König der Löwen“ im Sommer sowie auf „Das perfekte Geheimnis“ mit Elisa M`Barek Ende Oktober freuen. Zum großen Finale folgen Ende des Jahres „Die Eiskönigin“ und „STAR WARS – Der Aufstieg Skywalkers“.

Kurzinfo zum Film:

„Avengers: Endgame“ ist ein von Marvel Studios produzierter US-amerikanischer Science-Fiction-Actionfilm, der am 24. April 2019 in den deutschsprachigen Kinos Premiere feierte. Es handelt sich dabei um den 22. Spielfilm innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU) und den vierten Avengers-Film, der die Handlung von „Avengers: Infinity War“ aus dem Jahr 2018 fortführt. Außerdem ist er der zehnte und vorletzte Film der sogenannten Phase 3. In den Hauptrollen sind Superstars wie Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Josh Brolin, Chris Hemsworth und Chris Evans zu sehen.

Über Constantin Film-Holding GmbH

Constantin Film-Holding GmbH ist heute mit 47 Multiplex- und 6 traditionellen Standorten in Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland und Italien vertreten und bespielt knapp 400 Säle. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im Februar 2019 mit dem Kauf der UCI Kinowelt und den damit verbundenen drei Standorten in Österreich. 2019 geht die Expansion im SEE-Bereich mit 4 Kinos in Rumänien in eine neue Phase.

Mit rund 1.500 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. 2018 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 11 Millionen Besucher.

Die Constantin Film Holding GmbH, 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet, steht für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie - 2018 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Belgrad und Novisad (MX4D) sowie dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Plex bestätigt.

