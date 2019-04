Mit GLOBAL 2000 App Müll sammeln und gewinnen

Schulklassen forschen mit, seit März 9000 Abfallstücke eingetragen

Wien (OTS) - GLOBAL 2000 sagt 2019 dem Müll in der Natur den Kampf an: Das Frühjahr startet mit Preisen für Schulklassen und Einzelpersonen im Rahmen des Citizen Science Award 2019 und im Herbst folgt eine Neuauflage des „Müll in der Natur Berichtes“. Mit dem ersten Bericht konnte nachgewiesen werden, dass Plastikmüll nicht ausschließlich ein Problem der Meere ist, sondern auch der am häufigsten gefundene Müll in Österreichs Natur. GLOBAL 2000 hat die DreckSpotz APP entwickelt, um Österreich von Müll zu befreien und gleichzeitig Daten zu der Littering-Problematik zu erheben und um auf dieser Basis Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Allein seit Anfang März 2019 wurden von NutzerInnen der App österreichweit mehr als 9000 Stücke Müll eingetragen und dabei gleichzeitig mehr als eine halbe Tonne Müll aus der heimischen Natur entfernt.



Im Sommersemester 2019 werden an Schulen in ganz Österreich ca. 40 GLOBAL 2000-Workshops zum Thema durchgeführt. Dabei wird den SchülerInnen nicht nur die Problematik von Müll und speziell Plastik in unserer Natur näher gebracht, sondern die Klassen ermutigt selbst aktiv zu werden.



„Wildtiere können durch das Fressen von Abfällen qualvoll ersticken oder sie verletzen sich an scharfen Kanten von beispielsweise Dosen oder zerbrochenem Glas. Das führt oft dazu, dass sie zu einer leichten Beute werden, weil sie sich nicht mehr ernähren können“, erklärt Lisa Kernegger, Ressourcenexpertin bei GLOBAL 2000, das Problem von Müll in der Natur.



„Wir wollen mit der Dreckspotz App nicht nur unsere Natur etwas sauberer machen, sondern auch sicherstellen, dass dies langfristig so bleibt. Mit dem Preisausschreiben und den Workshops wollen wir dieses Jahr speziell die junge Generation erreichen.“, erklärt Johannes Frauscher, Projektkoordinator von GLOBAL 2000. „Mit der DreckSpotz App wird dabei der Einsatz von Schulklassen und Einzelpersonen sichtbar gemacht und die Müllfunde können systematisch ausgewertet werden.“



Von 1. April bis 5. Juli 2019, ruft das Zentrum für Citizen Science des Österreichischen Austauschdienstes, im Rahmen des Citizen Science Awards, besonders Schulklassen dazu auf, bei ausgewählten Projekten mitzuforschen. Dieses Jahr ist auch die GLOBAL 2000 DreckSpotz App mit dabei. Die Person mit den meisten Einträgen im Forschungszeitraum gewinnt einen Sachpreis einen Gutschein für einen Kurs aus dem Angebot der Alpenvereinssektionen Gebirgsverein und Edelweiss im Wert von 500 €. Und die beiden Schulklassen mit den meisten Einträgen gewinnen Geldpreise für die Klassenkassa: Platz 1 darf sich über € 1.000,- freuen und Platz 2 über € 750,-. Außerdem gibt es für Schulklassen noch Sonderpreise für die kreativste Bearbeitung des Themas im Unterreicht und das beste Video vom Mitforschen.



Die Teilnahme am Award ist ganz einfach: Zuerst wird die App wird bei Google-Play oder Apple Store gratis heruntergeladen und ein Account angelegt. Wird dann Müll gefunden, wird dieser fotografiert, in eine Kategorie eingeteilt (Plastik, Metall, Papier, Zigaretten, Glas/Keramik und Sonstiges) und automatisch via GPS verortet und auf einer Karte Österreichs eingetragen. Als letztes wird der Müll von den BenutzerInnen fachgerecht entsorgt.

Bereits im letzten Jahr hat GLOBAL 2000 mit dem ersten österreichischen Littering Bericht aufgezeigt, dass Müll auch in heimischer Natur nach wie vor ein riesiges Problem darstellt. 2019 wird sich die zweite Auflage des Berichts unter dem Motto: „ Stadt, Land, Fluss“ speziell mit der Frage beschäftigen ob sich die Müll- Zusammensetzung in Urbanen Gebieten, in der grünen Natur und an Gewässern unterscheidet.



Die DreckSpotz-App ist eine Initiative von GLOBAL 2000 gemeinsam mit den Sektionen Edelweiss und Gebirgsverein des Österreichischen Alpenvereins.

Die DreckSpotz-App für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotteron.dreckspotz

Die DreckSpotz-App für Apple: https://itunes.apple.com/us/app/dreckspotz-global-2000/id1380882029?mt=8



Weitere Links:

Müll in der Natur Bericht 2018: www.global2000.at/publikationen/muell-bericht

Citizen Science Award: www.zentrumfuercitizenscience.at/de/citizen-science-awards-2019

DreckSpotz Seite: www.dreckspotz.at



Fotos zu unserer Aktion finden Sie unter:

https://flic.kr/s/aHskAREwbw

Thomas Geiger, GLOBAL 2000 Pressesprecher, thomas.geiger @ global2000.at 0699 14 2000 20

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Kernegger, GLOBAL 2000 Ressourcenexpertin, lisa.kernegger @ global2000.at 0699 14 2000 22

Johannes Frauscher GLOBAL 2000 Projektkoordinator, johannes.frauscher @ global2000.at 0650 64 65 9