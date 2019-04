ASFINAG 3: Erhebliche Schäden im S 1 Tunnel Rannersdorf

Tunnel bleibt bis auf weiteres gesperrt

Wien (OTS) - Nach dem Lkw-Brand im Tunnel Rannersdorf auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße Richtung Vösendorf sind nun die ersten Schäden sichtbar. Auf einer Länge von rund 600 Meter wurden Einrichtungen wie der Notruf und die Videoanlagen stark beschädigt. Auch die Fahrbahn wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Tunnel Rannersdorf bleibt daher in Fahrtrichtung Vösendorf bis auf weiteres gesperrt. Die ASFINAG behält die Beschilderung zur großräumigen Umleitung über die A 4 Ost Autobahn und die A 23 Tangente aufrecht. Die Experten arbeiten mit Hochdruck vor Ort an den Aufräumarbeiten und dem finalen Check der Beschädigungen.

