ASFINAG 2: S 1 Richtung Schwechat wieder frei befahrbar

Fahrtrichtung Vösendorf bleibt Sperre aktiv; Check der Tunneleinrichtung startet

Wien (OTS) - Nachdem kurz nach 4 Uhr früh im Tunnel Rannersdorf auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße in Fahrtrichtung Vösendorf ein Lkw brannte, konnte nun „Brand aus“ gemeldet werden. Der Lkw wird aus dem Tunnel geborgen und die ASFINAG startet mit den Kontrollen an der Tunneleinrichtung. Die S 1 in Fahrtrichtung Schwechat ist wieder für den Verkehr offen; die Fahrtrichtung Vösendorf bleibt weiterhin gesperrt.





Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at