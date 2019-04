Eröffnung der HANFEXPO 2019

Der Start des neuen Wiener Messe-Highlights!

Wien (OTS) - Die HANFEXPO 2019 ist eröffnet! Rund 120 Aussteller haben sich in der MARX HALLE eingerichtet und präsentieren ihre Produkte und Messe-Neuheiten. Die eindrucksvollen Ausstellplätze sind einladend und machen neugierig auf das Angebot. Als Messe bietet die HANFEXPO eine tolle Gelegenheit attraktive Messerabatte in Anspruch zu nehmen. Schon beim Eingang können Besucher ihre Taschen mit bioFlame-Anzündern, Hanfsamen, Stickern und mehr füllen, bevor die beiden Studios zur Erkundung auf sie warten.

Mit dem Auftakt des GRAND-GREEN Symposiums informierten die Rechtsanwälte Mag. Pfannhauser und Mag. Machac zu den rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit Cannabis und klärten sowohl straf-, wie auch verwaltungsrechtliche Fragen. Mag. Flatz sprach über die Regulierung des legalen Cannabismarktes und Dr. Kolba diskutierte zu medizinischem Cannabis in Österreich. Wir freuen uns die HANFEXPO als Öko-Event auszutragen und dass wir Michaela Knieli von der Umweltberatung Wien, als Sprecherin empfangen durften.

Am Samstag und Sonntag finden viele weitere interessante Vorträge, Paneldiskussionen, Präsentationen und Unterhaltung auf dem Symposium statt. Das genaue Programm ist unter www.hanfexpo.com/programm verfügbar.

In der Chill-Out Area parken Food-Trucks und verkaufen vegane Burger, Süßkartoffelpommes, Bio-Kebab, Falafel, verschiedene Curries, Thüringer Currywurst, Ofenkartoffel, Crepes, Waffeln und einiges mehr. Der Bereich bietet viel Platz zum Sitzen, Entspannen und Genießen.

Goodies, Kostproben, Samples und tolle Messeangebote warten auf Sie, Djs liefern die Musik und für gute Unterhaltung ist gesorgt. Samstag und Sonntag kocht ein Showkoch von GRASGRÜN live auf der Bühne!

Kommen Sie vorbei und erleben Sie Hanf von seiner besten Seite auf der HANFEXPO 2019.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Mansour | Telefon +43 1 890 8771-690 | presse @ hanfexpo.com