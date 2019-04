ÖAMTC: Schneefall in Kärnten

Winterausrüstung in höheren Lagen erforderlich

Wien (OTS) - Wegen anhaltender Schneefälle sind am Sonntagvormittag mehrere höher gelegene Straßenzüge in Kärnten nur mit Winterausrüstung befahrbar. Unter anderem sind laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen derzeit die Wurzenpass Straße (B109), die Weissensee Straße (B87), die Nassfeld Straße (B90), die Gailtal Straße (B111) und die Plöckenpass Straße (B110) betroffen. Auch auf untergeordneten Straßen, vor allem in Bezirk Villach-Land, blieb der Schnee liegen. Der ÖAMTC empfíehlt, von Fahrten mit Sommerreifen abzusehen. Am Abend sollen die Niederschläge abklingen.

