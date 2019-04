Zwei Polizisten bei Amtshandlungen verletzt

Wien (OTS) - Datum: 27.04.2019 bzw. 28.04.2019

Uhrzeit: 18:00 Uhr bzw. 01:35 Uhr

Adresse: 15., Gablenzgasse bzw. 12., Aichhorngasse

Bei folgenden zwei aufsehenerregenden Einsätzen wurden Polizisten von insgesamt drei Tatverdächtigen attackiert und in weiterer Folge festgenommen. Bei beiden Einsätzen wurde je eine Polizistin bzw. ein Polizist verletzt:

• Eine 34-jährige Frau wurde von einem Detektiv beim Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Gablenzgasse ertappt. Die bulgarische Staatsbürgerin verhielt sich auch gegenüber den hinzugezogenen Polizisten aggressiv, schrie herum, beschimpfte die Anwesenden und weigerte sich, an der Amtshandlung mitzuwirken. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurde sie festgenommen. Plötzlich versetzte die Tatverdächtige einer Polizistin einen heftigen Tritt gegen das Knie, wodurch die Beamtin verletzt wurde und im Spital behandelt werden musste. Unerwartet kam auch die Mutter der Festgenommenen (ebenfalls bulgarische Staatsbürgerin) hinzu und störte die Amtshandlung erheblich, indem sie sich äußerst aggressiv verhielt und auf Beamte losging. Sie wurde daraufhin ebenfalls festgenommen.

• Beamte der Polizeiinspektion Hohenbergstraße wurde wegen eines lautstarken Streits in die Aichhorngasse gerufen. Eine Frau teilte mit, dass sie mehrfach von ihrem alkoholisierten Sohn geschlagen worden sei. Auch während der Amtshandlung attackierte der 30-jährige türkische Staatsbürger seine Mutter und warf mehrere Schuhe gezielt auf die Beamten. Die Polizisten fixierten den Tatverdächtigen daraufhin und wollten die Festnahme durchsetzen. Der äußerst aggressive Mann konnte sich kurz losreißen und schlug einem Beamten mit Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Nasenverletzung erlitt. Der 30-jährige mutmaßliche Täter wurde schließlich festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung, tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt zur Anzeige gebracht. Er befindet sich in Haft.

In Wien wurden im Jahr 2018 insgesamt 461 Polizistinnen bzw. Polizisten durch fremde Gewalteinwirkung verletzt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at