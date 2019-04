Caritas zieht Winterpaket-Bilanz: „So viel Hilfe für obdachlose Menschen wie nie zuvor“

Mehr Freiwillige, mehr Betten, 6.400 Kältetelefon-Anrufe und so viel Überlebenshilfe wie nie zuvor: 870 Freiwillige waren bei der Caritas im Winter-Dauereinsatz! „Wir sagen Danke!“

Wien (OTS) - Eine Woche vor dem offiziellen Ende der städtischen Winternothilfe zieht Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien Bilanz über die vergangenen Wintermonate: „Die Caritas ist und bleibt das ganze Jahr über für obdachlose Menschen im Einsatz. Doch so wie in den vergangenen Jahren haben wir auch diesen Winter unsere Hilfe aufgestockt: 290 zusätzliche Betten in den Quartieren, mehr Streetwork auf Wiens Straßen und tausende Anrufe beim Caritas-Kältetelefon. Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir: Das Leben auf der Straße setzt Menschen jeden Tag aufs Neue unter Druck“, so Schwertner. „Wir spüren diesen Druck in den Notquartieren, in den Wärmestuben und auch auf der Straße. Die Nachfrage nach unserer Hilfe war groß und sie ist es bis heute. Denn auch wenn die Temperaturen wieder steigen, klar ist auch: Obdachlosigkeit beschäftigt uns 365 Tage im Jahr und auch in den kommenden Monaten wird es herausfordernd bleiben, allen Menschen jene Hilfe zu geben, die sie dringend benötigen.“ Schwertner nutzte die Gelegenheit, um gerade auch den freiwilligen HelferInnen für ihren Einsatz Danke zu sagen: „Unser Dank gilt zum einen der Stadt und dem Fonds Soziales Wien – dafür, dass die städtische Winternothilfe heuer ausgeweitet wurde. Zum anderen möchten wir den vielen Freiwilligen danken. Ohne sie wäre diese wichtige Überlebenshilfe nicht möglich. In den vergangenen Monaten waren bei der Caritas mehr als 870 Wienerinnen und Wiener in der Winternothilfe im Einsatz! Sie kochen Suppen, nehmen die Anrufe beim Caritas Kältetelefon entgegen, sie versorgen Menschen in Not medizinisch und sie organisieren so viele Wärmestuben wie noch nie zuvor. All diese Menschen helfen, dass möglichst kein Mensch auf Wiens Straßen erfriert. Danke für diesen überlebenswichtigen Einsatz.“

Zahl der Kältetelefon-Hinweise konstant hoch

Das Caritas-Kältetelefon ist von November bis Ende April unter 01/480 45 53 sieben Tage in der Woche rund um die Uhr erreichbar. In diesem Winter wurden über 6.400 Anrufe von 65 Freiwilligen entgegengenommen, sie waren insgesamt 3.240 Stunden im Einsatz. Laut Schätzungen der Caritas sind einige hundert Menschen trotz Wind und Kälte akut obdachlos. „Auf der Donauinsel, unter Autobahnbrücken, auf Baustellen, in Hauseingängen – unsere StreetworkerInnen bringen die Menschen in Notquartiere oder versorgen sie mit winterfesten Schlafsäcken und warmer Winterkleidung. Bei schweren gesundheitlichen Problemen rufen sie die Rettung – und retten auch damit immer wieder Leben“, so Schwertner. Insgesamt verzeichnete die Caritas vergangenen Winter 2.324 Kontakte im Rahmen des Streetworks. 198 KlientInnen konnten direkt vom Kältetelefon in ein Notquartier vermittelt werden.

Mehr Wärmestuben und 121.409 warme Mahlzeiten in der Gruft

Diesen Winter konnten obdachlose Menschen darüber hinaus in 30 Wärmestuben der PfarrCaritas kommen und sich aufwärmen. Die Wärmestuben zählten insgesamt 8.850 Besuche. An ausgewählten Standorten wurde zum ersten Mal eine kostenlose Rechts- und Gesundheitsberatungen angeboten. Neu war auch eine eigene Frauen-Wärmestube im 22. Bezirk. Die Anzahl von NächtigerInnen in der Obdachloseneinrichtung Gruft der Caritas ist ebenfalls weiterhin konstant hoch: Im Jahr 2018 wurden 22.107 Nächtigungen gezählt und 121.409 Mahlzeiten ausgegeben. Im Louisebus, dem medizinischen Betreuungsbus der Caritas, wurden im letzten Jahr 8.351 Behandlungen an 2.126 Personen vorgenommen. Klaus Schwertner: „Ich danke auch den vielen engagierten Menschen, die die Nummer des Kältetelefons gewählt haben, unseren Aufrufen gefolgt sind, oder Sachspenden für obdachlose Menschen in unseren Einrichtungen vorbeigebracht haben. Diese Hilfe wärmt, sie macht satt und sie ist Ausdruck gelebter Solidarität und Nächstenliebe.“

Caritas Spendenkonto

IBAN: AT163100000404050050

BIC: RZBAATWW

BLZ 31000

Kennwort: "Gruft Winterpaket"

Online-Spenden: www.gruft.at

Rückfragen & Kontakt:

Martin Gantner

Pressesprecher Caritas der Erzdiözese Wien

martin.gantner @ caritas-wien.at

0664/88952760