Saisonbeginn: Dritte Mann Tour startet am 2. Mai!

Film- und Wien-Fans aufgepasst! „Der Dritte Mann“ ist 70!

Wien (OTS) - Mit den beliebten Kanaltouren, einer Filmausstellung und anderen Highlights bietet Wien Kanal dem Filmklassiker „Der Dritte Mann“ im Jubiläumsjahr am Karlsplatz eine große Bühne.

Am Donnerstag, den 2. Mai 2019 öffnet sich wieder der berühmteste Kanaldeckel der Welt und die Kanalarbeiter starten die Führungen im ältesten Teil der Wiener Kanalisation. Seit der Eröffnung im Jahr 2007 hat sich die Kanaltour mit jährlich 18.000 Besucherinnen zu einem absoluten Highlight entwickelt. „Vor allem die Wienerinnen und Wiener zeigen sich von Ihrer Stadt begeistert“, erklärt Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn unter den Straßen Wiens liegt das Fundament für eine der lebenswertesten Städte der Welt. "Sauberes Trinkwasser, eine leistungsfähige Kanalisation, und eine top modernen Kläranlage sind die Grundlage für eine gesunde Umwelt in der Stadt“, betont Sima weiter.

Vor 70 Jahren, am 2. September 1949, erblickte einer der bekanntesten Wien-Filme das Licht der Kinoleinwände. „Der dritte Mann“ startete mit der Weltpremiere im Londoner Victoria Kino seinen internationalen Siegeszug. Dabei machte die Verfolgungsjagd des Orson Welles alias Harry Lime nicht nur die Wiener Kanalisation bekannt. Auch der Wiener Heurigenmusiker Anton Karas, der Komponist und Interpret der Filmmusik, wurde über Nacht zum Star. Der Cholerakanal unter dem Karlsplatz, war im November 1948 Schauplatz der Dreharbeiten. Heute präsentiert sich die Kanalisation als modernes Abwassersystem, das technologische Innovationen mit großer Geschichte verbindet. Auf den Spuren des Film-Bösewichts Harry Lime können die Besucherinnen ab sofort jeden Donnerstag bis Sonntag in die Wiener Unterwelt eintauchen. Neben der beindruckend inszenierten Filmgeschichte, sorgt vor allem der mythische Einblick in die Stadt unter der Stadt für ein einzigartiges Erlebnis. Bereichert wird die 3. Mann Tour im Jubiläumsjahr von ausgesuchten Werken des britischen Künstlers Geoffrey Grandfield. Grandfield ist Leiter des Studienlehrgangs für Illustrationen an der Kingston University London. Er gestaltete 1966 Buchumschläge für Graham Greene und stellt fünf seiner Werke im Rahmen der Führungen zur Schau.

Schaut, schaut. Hört, hört! Die Filmausstellung im Girardipark

Gleichzeitig mit den Kanalführungen eröffnet Wien Kanal auf dem Areal des Esperantoparks, gleich neben dem Einstieg zur 3. Mann Tour, eine Fotoausstellung mit den 24 wichtigsten Szenen des Filmklassikers. Die Ausstellung erzählt die Filmgeschichte und ist eine Zeitreise in das Wien der Nachkriegszeit. „Kompakter als hier, können Sie den Film nicht erleben. Die 104 Filmminuten des Schwarzweiß-Klassikers wurden in 24 Bildern zusammengefasst“, so Andreas Ilmer, Direktor von Wien Kanal. Die Ausstellung ist kostenlos zugänglich und wird in deutscher und englischer Sprache angeboten. Neben der Kurzinformation auf Zusatztafeln, kann das eigene Smartphone als Audioguide zur Ausstellung verwendet werden. Die kostenlosen App von Hearonymus ist für iOS und Android unter folgendem Link verfügbar: https://direct.hearonymus.com/guide/748

Wer durch die Fotoausstellung auf den Geschmack gekommen ist, dem ist das nahe gelegene Burg Kino zu empfehlen. Am Opernring 19 im 1. Bezirk wird der Klassiker nach wie vor zwei Mal pro Woche in der englischen Original Version gezeigt.

Jubiläumsausstellung: 70 Jahre Filmpremiere „Der dritte Mann“

Nur einen Spaziergang vom Kanal über den Naschmarkt entfernt, in der Pressgasse 25 im 4. Bezirk, befindet sich die größte Privatsammlung zum Film „Der Dritte Mann“. Am Samstag, den 11. Mai startet im gleichnamigen Museum eine Sonderausstellung anlässlich des 70. Film-Geburtstages. Das Dritte-Mann-Museum ist dabei Anlaufstelle für Filminteressierte und Türöffner zur Wiener Nachkriegs-Geschichte. Und es ist das einzige Museum weltweit, dass sich zur Gänze einem einzigen Film widmet!

Gezeigt werden bisher nicht öffentlich ausgestellte Schätze aus dem privaten Archiv von Sammler Gerhard Strassgschwandtner. In 13 Räumen können über 2.000 Originalexponate besichtigt werden. Darunter 420 Cover-Versionen des „Harry Lime Thema“, die original Filmzither von Anton Karas, originale Drehbücher, beim Dreh in Wien verwendete Filmkameras und noch vieles mehr. Die Sammlung zeigt Exponate von Premieren und Wiederauflagen aus mehr als 20 Ländern.

Information zur Kanaltour im Girardipark:

2. Mai bis 31. Oktober, jeweils Donnerstag bis Sonntag, zwischen 10:00 und 20:00 Uhr. Die Führungen finden zu jeder vollen Stunde statt, die letzte Führung beginnt um 19:00 Uhr. Eine Reservierung wird empfohlen. Der Wunschtermin kann bequem über www.drittemanntour.at gebucht werden. Für den Besuch der Station im Kanal ist ein Mindestalter von 12 Jahren erforderlich!

Der Einstieg der Tour befindet sich vis-à-vis vom Café Museum und ist durch das überdimensionale, rote Betonkanalgitter und die weit sichtbaren Leuchtbuchstaben „3. Mann Tour“ erkennbar. Unterirdisch, über die Karlsplatz-Passage in Richtung Secession, den Ausgang Girardipark nehmen.

Information zur Fotoausstellung im Esperantopark:

Ab 2. Mai, täglich. Es handelt sich um eine Freiluftausstellung, die rund um die Uhr besichtigt werden kann. Mit der kostenlosen Hearonymus-App für iOS und Android wird Ihr Smartphone zum modernen Audioguide für die Ausstellung. Der Film-Guide kann ebenfalls kostenlos herunter geladen werden. Am schnellsten und einfachsten kommen

Sie zu Ihrem Guide, indem Sie entweder diesen Link: https://direct.hearonymus.com/guide/748 direkt auf dem Smartphone öffnen oder in der Hearonymus-App nach dem Stichwort "Dritter Mann" suchen.

Ort: Karlsplatz-Esperantopark, 1010 Wien.

Information zur Sonderausstellung im Dritte Mann Museum:

Von 11. Mai 2019 bis 4. Jänner 2020, jeden Samstag, von 14:00 bis 18:00 Uhr. Zusätzliche Termine für Einzelbesucher finden Sie auf der Website!

Ort und Kontakt: Pressgasse 25, 1040 Wien, Telefon +43 1 586 48 72, www.3mpc.net

Wien Kanal - Die Abwasserprofis

Mit einer Leitungslänge von rund 2.500 Kilometer ist Wien Kanal Österreichs größter Kanalnetzbetreiber. Täglich wird etwa eine halbe Milliarde Liter Abwasser sicher und umweltgerecht zur Hauptkläranlage in Simmering transportiert. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, das Kanalnetz funktionsfähig und sauber zu halten. So wird zum Beispiel täglich 20 Tonnen abgelagertes Material aus den Kanälen geräumt, um den Abfluss zur Kläranlage zu garantieren. 99,7 Prozent aller Haushalte in Wien sind an das städtische Kanalnetz angeschlossen. Trotzdem wächst das Wiener Kanalnetz jährlich um rund zehn Kilometer. Mehr als 1.800 Kanalbaustellen werden jährlich zur Erhaltung und Reparatur des öffentlichen Kanalnetzes durchgeführt.

