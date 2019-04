SPÖ Wien Landesparteitag (7): Wiener Vorstand mit großer Zustimmung gewählt

Wien (OTS/SPW) - Am Landesparteitag der SPÖ Wien wurde der Wiener Vorstand mit großer Zustimmung gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 98,36 Prozent bei 917 anwesenden Delegierten. Davon waren 902 Stimmen gültig.

Wiener Vorstand

Vorsitzender: Dr. Michael Ludwig 90,8 %

Vorsitzender-Stv.: Mag. Ruth Becher 82,2%

Vorsitzender-Stv.: Doris Bures 83,5%

Vorsitzender-Stv.: Kathrin Gaál 90,9%

Vorsitzender-Stv.: Marina Hanke, BA 92,5%

Vorsitzender-Stv.: Ing. Christian Meidlinger 91,0%

Kassierin: Dr. Claudia Laschan 94,1%

Kassierin-Stv.: Mag. Andreas Schieder 90,4%

Schriftführer: Dr. Kurt Stürzenbecher 90,1%

Schriftführer-Stv.: Petra Bayr, MLS, MA 96,5%

BeisitzerInnen:

Mag. Jürgen Czernohorszky 97,9%

Fiona Herzog (SJ-Wien) 95,8%

Prof. Harry Kopietz (ARGE 60plus) 90,0%

Mag. Andrea Kuntzl 95,1%

Gabriele Mörk 97,3%

Christian Oxonitsch 94,1%

Franz Prokop (Kinderfreunde Wien) 97,8%

Eva Sager (VSStÖ Wien) 97,5

Dr. Gerhard Schmid 87,3%

Fritz Strobl 92,5%

Mag. Josef Taucher 96,2%

Dr. Harald Troch 72,9%

Katharina Weninger, BA (JG Wien) 95,6%

Ernst Woller (Bildung) 87,8%

Elisabeth Wu (AKS Wien) 98,6%

"Wir sind am Ende eines sehr erfolgreichen Landesparteitages, der gezeigt hat, dass wir eine geschlossene Landespartei sind. Wir sind gut gerüstet für die kommenden Herausforderungen und haben unser Haus heute neu bestellt. Ich bedanke mich im Namen des Vorstandes für das große Vertrauen", sagte Ludwig und zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Zusammenarbeit auf Wiener Ebene. Er vertraue seinem Team und der gesamten Wiener Partei. Der heutige Landesparteitag sei ein schönes Zeichen dafür, wie Demokratie in einer Millionenstadt-Partei funktioniere. Während die Bundesregierung an der Demokratie schraube, sei die SPÖ Wien der Garant für ein gemeinsames, lebenswertes und solidarisches Wien.

(Forts.) sh

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien