Rendi-Wagner, Drozda und Brunner gratulieren Michael Ludwig zum herausragenden Wahlergebnis

Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzender mit 90,8 Prozent bestätigt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sowie stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner gratulieren dem heute, Samstag, am Landesparteitag bestätigt Vorsitzenden der SPÖ Wien, Bürgermeister Michael Ludwig herzlichst zum „herausragenden Wahlergebnis von 90,8 Prozent“. „Mit Bürgermeister Michael Ludwig an der Spitze der SPÖ Wien kämpfen wir geschlossen Seite an Seite gegen die Angriffe von Schwarz-Blau auf die lebenswerteste Stadt der Welt. Wien ist das sozialdemokratische Gegenmodell zur Sozialabbau- und Kürzungspolitik der ÖVP und FPÖ“, betont Rendi-Wagner. Für Drozda und Brunner ist klar: „Wiens Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist und bleibt sozialdemokratisch – Michael Ludwig wird das bei den Wienwahlen 2020 beweisen!“ **** (Schluss) mr/up/ve





