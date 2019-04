Industriellenvereinigung entpuppt sich einmal mehr als reine Kapitalisten-Hochburg

FSG-Mernyi: IV-General Neumayer soll Klartext reden, nicht herumeiern

Wien (OTS/ÖGB) - „Dass dem ÖAAB das sehr gute AK-Wahlergebnis der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnnen (FSG) sauer aufstößt, war zu erwarten. Dass aber nun auch die Industriellenvereinigung (IV) davon tief betroffen scheint, zeigt einmal mehr nur das wahre Gesicht der Großindustriellen und Kapitalisten: Fette Profite zu Lasten der arbeitenden Menschen machen zu wollen, zeugt wohl am ehesten von einem 'Uraltbild', das die IV selbst vertritt. IV-Generalssekretär Neumayer soll Klartext reden und nicht herumeiern“, kommentiert FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi ein Interview von IV-Generalsekretär Christoph Neumayer in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“.

Ein weiterer Beweis ist für Mernyi, dass die IV nun anscheinend auch versuche, Steuerflucht legalisieren zu wollen, denn wie sonst wäre es zu argumentieren, dass sich Neumayer daran stößt, dass die Sozialdemokratie für eine faire Konzernbesteuerung eintritt. „Jeder Würstelstand und jedes Ein-Personen-Unternehmen muss in Österreich bekanntlich Steuern zahlen, internationale Großkonzerne können sich davor drücken. Das weiß auch Neumayer. „Das passt aber in das Uraltbild der IV: Den Sozialstaat zerstören und Ärmere zu BittstellerInnen und AlmosenempfängerInnen von Kurz & Strache zu machen. Die Menschen werden das rechtzeitig durchschauen und erkennen, wer ihre Interessen in Wahrheit vertritt“, so Mernyi abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FSG

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Tel.: 01/534 44-39 080

E-Mail: fsg @ fsg.at

www.fsg.at