Gudenus: SPÖ Landesparteitag wird nichts ändern

Rotes System hat Wien finanziell ausgedünnt - Veränderung nur mit FPÖ möglich

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Landesparteitag will die Wiener SPÖ den aktuellen Zeitgeist und die Stimmung erwischen. „Wie sich diese aktuelle Stimmung in Wien anfühlt, ist allerdings schnell erklärt. Die rote Machthabe in der Bundeshauptstadt ist gepflastert von Freunderlwirtschaft, Vergabe- und Finanzskandalen sowie der Anbiederung an Zuwanderer, denen die Genossen mit Sozialgeschenken den Hof machen, um sich künftige Wählerstimmen zu sichern“, bringt der gf. Landesparteiobmann und gf. Klubobmann im Parlament, Mag. Johann Gudenus die Fakten auf den Punkt. Nicht nur, dass die Rathaus-Roten tief in den Budgettopf gegriffen haben - für die Wiener hat die rote Politik auch keine Verbesserung gebracht. „Das Gesundheitssystem ist von einem Vorzeigemodell zum Akutpatienten verkommen, die Wiener Mindestsicherung ist schlichtweg nicht finanzierbar und auch das Wohnen ist kaum noch leistbar. Die Liste der negativen Veränderungen ist lang“, bedauert der Freiheitliche und fürchtet, dass auch die personelle Veränderung des SPÖ-Landesvorstandes rund um Bürgermeister Ludwig nichts bringen wird.

„Das rote System hat Wien finanziell ausgedünnt. Eine Veränderung im Sinne der Wienerinnen und Wiener wird es nur mit uns Freiheitlichen geben“, so Gudenus abschließend. (Schluss) akra



