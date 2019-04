„Dancing Stars“: Bis zu 884.000 sahen die sechste Show am 26. April in ORF 1

Virginia Ernst und Alexandra Scheriau müssen den ORF-Tanzevent verlassen

Wien (OTS) - Fünf Paare, zehn Tänze, eine Entscheidung: Bis zu 884.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitag, dem 26. April 2019, live um 20.15 Uhr in ORF 1 die sechste „Dancing Stars“-Ausgabe, bei der Virginia Ernst und Alexandra Scheriau den ORF-Tanzevent verlassen mussten. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) verfolgten durchschnittlich 750.000 Seher/innen (Marktanteil: 28 Prozent). „Die Entscheidung“ um 22.20 Uhr wollten sich durchschnittlich 784.000 Zuschauer/innen (32 Prozent Marktanteil) nicht entgehen lassen. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreichte die Entscheidung einen Marktanteil von 18 Prozent und in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen ebenfalls 18 Prozent. Bei der Präsentation der Tänze waren es jeweils 22 Prozent in den genannten Zielgruppen.

Virginia Ernst und Alexandra Scheriau verlassen die „Dancing Stars“

Virginia Ernst: „Es war die beste Zeit bis jetzt in meinem ganzen Leben. ‚Dancing Stars‘ hat mir total viel Selbstbewusstsein gegeben und das werde ich auf die Bühne mitnehmen.“ Nach dem Aus für die Sängerin und ihre Profitänzerin Alexandra Scheriau sind folgende vier Paare in der siebenten Show, am Freitag, dem 3. Mai, live um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dabei: Stefan Petzner & Roswitha Wieland, Nicole Wesner & Dimitar Stefanin, Michael Schottenberg & Conny Kreuter, Lizz Görgl & Thomas Kraml

