ATV-Frage der Woche: Strache hat laut 49 Prozent der ÖsterreicherInnen seine Partei nicht im Griff

ATV Aktuell: Die Woche am Sonntag, 28. April, 22:20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Umfrage der Woche: Parteichef Heinz-Christian Strache hat sich zuletzt von extremen Aussagen von FPÖ-Parteifunktionären klar distanziert. Dennoch sind fast die Hälfte der ÖsterreicherInnen der Ansicht, dass Vizekanzler Heinz-Christian Strache seine Partei nicht unter Kontrolle hat. Weiters in der Sendung: Straches Distanzierungsmarathon vom veröffentlichten Rattengedicht, die EU-Wahl 2019 und der umstrittene Medienauftritt von FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.



TV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek analysieren am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV, nach dem umstrittenen TV-Auftritt von FPÖ-Politiker Harald Vilimsky, das Verhältnis der Regierungsparteien zu den Medien. Weiteres Thema ist auch das Rattengedicht, das medial für Aufsehen sorgte. Das Polit-Trio diskutiert in der Sendung über die weiteren Distanzierungsversuche von Heinz-Christian Strache sowie die Auswirkungen auf die Regierung. So wurden auch in der von Peter Hajek durchgeführten Umfrage 500 ÖsterreicherInnen gefragt, inwiefern sie der Ansicht sind, dass Heinz-Christian Strache seine Partei im Griff hat. 12 Prozent meinen „ja,absolut“, während 27 Prozent für „eher ja“ stimmen. Im Gegensatz dazu sind 30 Prozent der Ansicht, dass dieser „eher nicht“ und 19 Prozent „ganz sicher nicht“ seine Partei unter Kontrolle hat.



Peter Hajeks Fazit lautet: „Parteichef Strache wird insbesondere von der eigenen Wählerschaft Tatkraft attestiert. So lange das so ist, hat er von Wählerseite wenig zu befürchten. Ob die blauen Funktionäre das auch so sehen, ist eine andere Frage.“

Am Ende der Sendung wird wieder Top und Flop der politischen Woche gekürt. Zu Gast ist dieses Mal Profil-Chefredakteur Christian Rainer.

