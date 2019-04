ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz entsendet neue Korrespondentinnen und Korrespondenten

Primosch übernimmt Leitung in Paris, Pöcksteiner in London, Kohl nach Washington, Fillitz nach Brüssel, Krisai nach Moskau

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat nach Ende der Ausschreibungsfrist und Einlangen der Bewerbungen folgende Entscheidungen bezüglich der (Neu-)Besetzungen in fünf Korrespondentenbüros getroffen:

Die derzeitige London-Korrespondentin Mag. Cornelia Primosch wird mit 1. Juli 2019 das nach dem tragischen Ableben von Eva Twaroch vakante Büro in Paris leiten. Ihre Nachfolge in London tritt die TV-Auslandsredakteurin Dr. Eva Pöcksteiner mit 1. Juli 2019 an. Schon in den letzten Monaten hatte sie Cornelia Primosch in London bei der Brexit-Berichterstattung unterstützt. Der derzeitige Frankreich-Korrespondent Mag. (FH) Christophe Kohl wird ins Büro Washington entsandt und löst ebendort mit 1. Juli 2019 Mag. Robert Uitz-Dallinger ab, der turnusmäßig nach Wien zurückkehrt. Neu in Brüssel ist ab 1. Juli 2019 TV-Wirtschaftsredakteurin Mag. Veronika Fillitz. Sie folgt Tim Cupal, der nach der EU-Wahl mit 1. Juli 2019 das interimistisch von Dr. Roland Adrowitzer geleitete Büro in Tel Aviv übernimmt. Nach Moskau geht Paul Krisai, BA, aus der Radioinformation und tritt seinen Dienst am 1. Oktober 2019 an. Moskau-Korrespondent Dr. Christian Lininger kehrt zurück.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Die Auslandsbüros des ORF sind eine tragende Säule unseres Informationsangebotes in Radio, Fernsehen und Online, und die Korrespondentinnen und Korrespondenten des ORF tragen einen wesentlichen Teil zu authentischer und verlässlicher Berichterstattung bei. Ich freue mich, dass wir mit den Neubesetzungen überaus kompetente, journalistische Top-Profis besetzen können und so unser weltweites Netz professionell weiterentwickeln. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen alles Gute und bin überzeugt, dass sie die herausfordernden Aufgaben als Korrespondentin/Korrespondent in gewohnter ORF-Qualität meistern werden.“

