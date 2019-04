„Sport am Sonntag“ zu Besuch bei Adi Hütter

Adi Hütter – Der Erfolgstrainer im Gespräch

Seit knapp einem Jahr arbeitet Adi Hütter erfolgreich bei Eintracht Frankfurt. Jetzt steht er mit seiner Mannschaft im Halbfinale der Europa League. „Sport am Sonntag“ hat ihn besucht.

Lukas Weißhaidinger – Der Weltklasse-Diskuswerfer live im Studio Vor Saisonbeginn spricht der EM-Dritte von Berlin über sein großes Ziel bei der Weltmeisterschaft im September in Doha.

ÖFB-Cup

Vor dem Final-Schlager Salzburg gegen Rapid: Ein Rückblick auf Highlights, Sensationen und Kuriositäten der Cupgeschichte.

Formel 1

Die Nachlese zum Grand Prix am spektakulären Stadtkurs von Baku.

