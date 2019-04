APA-Science Dossier: Die Kraft des Selbermachens

Neues Dossier beleuchtet Maker-Szene in Österreich - Was Bastler und Technik-Tüftler mit der Demokratisierung der Produktion zu tun haben

Wien (OTS) - Erfinder und technikaffine Tüftler, die gerne basteln, löten, schrauben, programmieren und technische Probleme im Do-It-Yourself-Verfahren lösen, werden heute gerne mit dem Attribut "Maker" bezeichnet. Auch in Österreich wächst die Maker-Szene stetig, was sich in zahlreichen neu gegründeten "Makerspaces" und "FabLabs" zeigt, aber auch die Industrie setzt bereits auf Maker als unkonventionelle Problemlöser und Innovationstreiber. Ein Überblick im neuen APA-Science Dossier.

Sie verwenden Lasercutter, 3D-Drucker, Fräsmaschinen und Schneideplotter und sie bauen und zweckentfremden damit, was ihnen gefällt. Wichtig ist eine offene Kultur des Teilens und der Vernetzung untereinander, sind sich Österreichs Maker einig. Im aktuellen Dossier kommen die wichtigsten Selbermacher zu Wort, von den Gründern des Happylab bis zur Initiative "Industry Meets Makers", die die Welt der Maker mit jener der Unternehmen verbinden will.

Das vollständige Dossier auf APA-Science unter: science.apa.at/dossier/maker.

